Cabify mantiene coches y conductores para la Feria de Abril tras el incendio

Sevilla, 4 may (EFE).- La empresa de alquiler de coches con chófer Cabify ha confirmado hoy que para dar servicio en la Feria de Abril en Sevilla mantendrá los once vehículos que no se vieron afectados por el incendio que tuvo lugar en la madrugada del pasado martes, así como a los conductores que se vieron afectados.

Los coches estarán en Sevilla hasta que termine la feria, al igual que los conductores afectados, que han decidido quedarse y continuar con su actividad profesional, "respondiendo a las peticiones de los usuarios y para satisfacer la gran demanda existente estos días", ha explicado la empresa en un comunicado.

Ha señalado que la investigación de lo ocurrido "sigue su curso" y confía en que pronto se resuelva, y ha asegurado que Cabify seguirá prestando servicio en la capital andaluza "como una alternativa de movilidad urbana más".

La empresa pide respeto para que los conductores puedan desarrollar su actividad "con total normalidad, sin ser agredidos ni intimidados", y agradece a los ciudadanos "las innumerables muestras de apoyo recibidas durante los últimos días".

Nueve vehículos de Cabify que prestaban servicio en la Feria de Abril fueron incendiados en la madrugada del martes en una finca de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, donde también descansaban los conductores en una casa del mismo recinto.