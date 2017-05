Betalú da un golpe de autoridad en El Jorf y arrebata el liderato a Bou

Redacción deportes, 4 may (EFE).- El ciclista catalán Josep Betalú, vencedor de la Titan Desert en 2016, dio este jueves un golpe de autoridad en la carrera marroquí al arrebatar el liderato a Roberto Bou a falta de una jornada, mientras que la victoria de etapa en la arena de El Jorf fue para el jienense José Luis Carrasco.

La quinta etapa de la Titan Desert fue la jornada más larga de recorrido, con 143 kilómetros, y el triunfo se lo adjudicó José Luis Carrasco, que tardó 4h52:41 en cruzar el arco de meta y sumar su segundo triunfo en esta carrera, después del conseguido el año pasado.

Por la clasificación general el duelo estuvo servido entre Josep Betalú y Roberto Bou, que partió de Fezzou como líder pero acabó en El Jorf sin el preciado maillot.

Betalú, de 40 años, tiró de experiencia y supo jugar bien sus cartas agazapado hasta el kilómetro 70, cuando su compañero Aitor Hernández aumentó el ritmo y Roberto Bou, que intentó seguir la estela de los tres ataques del catalán, apenas pudo aguantarle hasta el 90.

Desde ese kilómetro, Bou se quedó solo y tuvo que perseguir a Betalú el resto de la etapa, perdiendo en meta 2:29, un tiempo que le hizo ceder el maillot y quedarse a 35 segundos del catalán, nuevo líder de la clasificación.

"Tras ganar el año pasado, para mí ser segundo no me vale, por eso he decidido ir a por todas y me he puesto a tope, dando el máximo de mí. Está claro que mi objetivo es la general y mañana me voy a agarrar con uñas y dientes al maillot de líder", declaró en meta Betalú, vencedor de la Titan Desert 2016.

En la categoría femenina la victoria de etapa fue para Anna Gabriel, mientras que la clasificación general sigue liderada por Anna Ramírez que, salvo sorpresa, se coronará como vencedora de su segunda Titan Desert tras la lograda en 2015.

La última etapa de la Titan Desert discurrirá entre El Jorf y Maadid, con 51 kilómetros de distancia y 246 metros de desnivel.