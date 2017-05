Anquela: "El Girona es complicado, nos enfrentamos a un equipo de Primera"

Huesca, 4 may (EFE).- El entrenador del Huesca, Juan Antonio Albacete Anquela, sigue sin querer lanzar las campanas al vuelo ahora que están en puestos de promoción de ascenso y ha reconocido que el próximo partido frente al Girona va a ser complicado porque "nos enfrentamos a un equipo de Primera".

"El Girona estará el año que viene en Primera porque se lo ha ganado. Será un partido complicadísimo y nosotros iremos a competir como lo hacemos en cualquier partido y a ver si tenemos la fortuna necesaria y el acierto para ganar un partido así", ha dicho en la comparecencia previa al partido contra los gerundenses.

También ha analizado al conjunto catalán y su fiel forma de juego porque es un equipo que tiene "un sistema que lo ejecutan a la perfección y los números hablan por sí solos. Los dos últimos años se han quedado a las puertas del ascenso a Primera y todo lo están haciendo muy bien".

El técnico azulgrana ha hablado del buen estado que atraviesan y ha dejado claro que la plantilla está "bien, con muchas ganas de seguir trabajando con humildad, siempre con los pies en el suelo".

"Nosotros estamos aquí -ha insistido- y lo que tenemos que hacer es seguir peleando y siendo un equipo, todos juntos y poniéndole a los rivales las cosas difíciles que creo que es lo que estamos haciendo".

Anquela se ha mostrado un tanto preocupado a la vez que sorprendido por algunos pitos que se escucharon el pasado lunes en El Alcoraz, ante el Rayo Vallecano.

"Tenemos que ir de la mano. Hay que saber de dónde venimos y a dónde queremos ir. Nos tienen que ayudar, nosotros no somos superiores a nadie. En Segunda División no regala nadie nada", ha afirmado.

También ha lanzado guiños a dos de sus hombres, uno para el joven Kilian, del que ha subrayado que su lesión "a mí me ha matado, porque se ha ganado todo, ha estado ahí siempre, en cada entrenamiento y tenemos un futbolista para mucho tiempo".

Del veterano Nagore ha destacado el importante papel que desarrolla para ayudar al equipo. "Llevo con él mucho tiempo, y nunca te deja mal. Ya no es una relación de un futbolista y un entrenador, es una relación personal", ha afirmado.

Por último, al respecto de su renovación, ha señalado que está "muy a gusto" en Huesca, aunque considera que todavía no es el momento de hablar de ello.

"Estoy muy a gusto y donde quiero estar. Las notas se dan en junio, siempre lo he dicho. Pero siempre he firmado en todos los equipos año a año, y aquí todavía nos quedan seis partidos. No he hablado con nadie, y si hablo primero será con la S.D. Huesca. Por mí no hay ningún problema, pero aún quedan seis partidos, que son 21 puntos, y eso es un mundo y pueden venir equipos de atrás y nada hay definitivo", ha concluido.