Álvarez : datos del paro son "positivos" pero esconden estacionalidad

Bruselas, 4 may (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, afirmó hoy que los datos de desempleo del mes de abril son "positivos" pero "ponen de manifiesto la estacionalidad del empleo en España", que "necesita otro crecimiento".

"España necesita otro crecimiento y otra creación de empleo. Este es un empleo que genera mucha precariedad, salarios muy bajos y muy malas condiciones de trabajo. Es un dato positivo pero está lejos de los objetivos de empleo", afirmó en declaraciones a los medios en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Al término de una serie de reuniones con miembros del PSOE y del grupo socialista europeo, Álvarez destacó que, en abril, "para consolidar un puesto de trabajo han hecho falta 25 contratos", y se refirió en particular a la estacionalidad del sector turístico.

"Para mí no es un buen dato. Un buen dato sería que hiciéramos políticas que visualizaran el turismo por la calidad, no por la cantidad. Pero no quiero situar esto en términos negativos (...); es un dato positivo que esconde situaciones de tiempo de contratación y en las que se producen condiciones de trabajo indeseadas", matizó.

Álvarez incidió en la precariedad del sector turístico, que, afirmó, necesita "un proceso de reconversión".

"No podemos continuar situando el éxito del turismo en nuestro país por el número de visitantes que tenemos. (...) Hacen falta medidas para convertir los contratos precarios en indefinidos y que seamos capaces de medir el éxito turístico por sus recursos y estándares de calidad", subrayó.

Sin embargo, Álvarez añadió que el sector servicios "no es el único en el que se producen situaciones no deseadas" en relación a la precariedad laboral.

El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo se redujo en abril hasta los 3.573.036 personas, la menor cifra desde 2009, tras experimentar el mayor descenso mensual de la serie histórica, con 129.281 parados menos.

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, respecto a abril de 2016 el número de desempleados disminuyó en 438.135 personas, marcando también una bajada histórico.

En términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta las diferencias de calendario de los distintos meses, el número de desempleados bajó en 70.777 personas respecto al mes anterior, debido a que la Semana Santa este año se celebró en abril, y el pasado año, en marzo.