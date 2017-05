The New York Times ganó más suscriptores que nunca en el primer trimestre

Nueva York, 3 may (EFE).- El diario The New York Times anunció hoy que durante el primer trimestre del año añadió más suscriptores que nunca, con un crecimiento neto de 308.000 abonados a su servicio digital.

El aumento coincide con los primeros meses de la presidencia de Donald Trump, que ha atacado repetidamente al diario neoyorquino, al que se refiere en muchas ocasiones como un periódico fallido o en quiebra.

The New York Times, según indicó hoy en un comunicado, logró en el primer trimestre de 2017 un beneficio neto de 13,1 millones de dólares, frente a unas pérdidas de casi 8,3 millones en el mismo periodo del año anterior.

La facturación de la compañía aumentó entre enero y marzo un 5,1 % con respecto al ejercicio anterior, gracias principalmente a un aumento de sus suscripciones digitales, que compensaron la continuada caída de los ingresos publicitarios en la edición impresa.

"Estos resultados muestran que la actual solidez y el futuro potencial de nuestra estrategia digital", destacó en la nota el presidente y consejero delegado, Mark Thompson.

Según Thompson, los 308.000 suscriptores digitales que el diario ganó en los primeros tres meses del año suponen el mejor trimestre de su historia en términos de aumento de suscripciones.

En los últimos meses, The New York Times ha invertido de manera importante en la promoción de su marca, con su primera gran campaña publicitaria en décadas.