Vidorreta considera el encuentro ante Baskonia como el "más difícil del año"

La Laguna , 3 may .- Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, ha considerado hoy que el partido de mañana contra el Baskonia en el Santiago Martín "será el más difícil del año, por la entidad del rival y por lo que sucedió el pasado fin de semana", en la Liga de Campeones.

El técnico destacó que "el equipo se vació en la Final a Cuatro de dicha competición europea que se disputó en la Isla y "será el público el que tiene, con su aliento, que empujar a nuestros jugadores" para que puedan competir al mismo nivel contra uno de los mejores equipos de Europa.

"Es un encuentro muy complicado para nosotros porque después de ganar un título como lo hicimos el pasado domingo, y casi sin tiempo de preparación, tienes que cambiar el chip y, además, nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de Europa, un conjunto que ha sido cuarto finalista de la Euroliga y estuvo a punto de eliminar al CSKA Moscú", ha destacado Txus Vidorreta.

También añadió que "jugar con Baskonia será un reto para nosotros porque la dificultad nos hace ser más competitivo y nuestros jugadores lo son, y estoy convencido de que se van a agarrar al partido desde el primer momento".

Sobre la recuperación de sus jugadores tras la final europea y sus consecuencias del intenso fin de semana, Vidorreta aclaró que "Tim Abromaitis está tocado desde el viernes, de un golpe que recibió en el hombro. Hizo un gran esfuerzo para jugar la final, pero no entrenó antes del choque ni lo ha hecho después de la final. Es la gran duda para este choque".

También comentó que Davin (White) está renqueante de un dolor muscular que sufrió en los últimos instantes de la final, pero que es optimista de que pueda jugar".

Del rival señaló que no cree que existan dudas de la participación de Shane Larkin para el partido de mañana: "Larkin no va a ser baja seguro y Budinger también va a jugar, aunque lo que me preocupa a mi es que jueguen los míos Tim y Davin".

El preparador del conjunto lagunero añadió sobre el Baskonia que tendrán enfrente "a una gran plantilla con uno de los mejores bases que está dominando la Liga ACB y la Euroliga como es Larkin".

"Es un equipo bien trabajado, con una gran defensa y con un juego de velocidad a primer nivel europeo. Tenemos que hacer muchas cosas para intentar ganar como defender a cada uno de sus jugadores, trabajar duro, estar motivados y salir con toda la ilusión, sabiendo que será un partido muy complicado para nosotros", reiteró Txus.

En cuanto a su equipo, ha afirmado que seguirá haciendo el mismo baloncesto que hasta ahora, porque les ha ido bien; "Todo el mundo sabe cual es nuestra hoja de ruta, y como nos va bien no vamos a cambiar nada".

Vidorreta aseguró: "Vamos a trabajar duro en defensa, a compartir el balón, aprovechar nuestras oportunidades para tirar de tres y a cargar los rebotes defensivos y ofensivos. Vamos a seguir así hasta final de temporada".

También señaló: "Tenemos la suerte que el principal objetivo de la temporada se ha conseguido con un éxito rotundo y ahora lo que venga será bienvenido y no tenemos ninguna presión".