Triunfo de Macron sería "mensaje positivo para centro político", según Merkel

Berlín, 3 may (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, volvió a expresar su esperanza en que el "proeuropeísta" candidato socioliberal Emmanuel Macron gane el domingo la segunda vuelta de las elecciones francesas, porque su triunfo sería "un mensaje positivo para el centro político".

"Naturalmente es y seguirá siendo la decisión de los electores franceses, en la que yo no me meto. Pero también digo que me alegraría de que ganara Emmanuel Macron, porque representa una política proeuropea consecuente", dijo la canciller en declaraciones que publica hoy el diario regional "Kölner Stadt-Anzeiger".

Agregó que "su triunfo sería un mensaje positivo para el centro político" que también en Alemania debe mantener su fuerza, subrayó.

Para Merkel, Macron es un proeuropeísta decidido y su campaña, muy en esa línea, apunta también a unas futuras buenas relaciones franco-germanas, dijo.