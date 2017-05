Tara Pacheco: "Estamos navegando bien, no nos preocupa cambiar de barco"

Las Palmas de Gran Canaria, 3 may (EFE).- La regatista grancanaria Tara Pacheco asegura que su compañero de tripulación, el cántabro Fernando Echávarri, y ella están navegando bien, como demuestran sus recientes triunfos en Nacra 17 (catamarán) en Francia y en Mallorca, y no les preocupa tener que cambiar de barco.

"Estamos rindiendo bastante bien, algo que ya hicimos en los pasados Juegos Olímpicos de Río, y ahora hemos retomado las buenas sensaciones y seguimos ofreciendo un nivel alto", ha indicado Pacheco, perteneciente al Club de Regatas Suroeste de Mogán.

Tara Pacheco reconoce que no sabría decir en cuál de las diferentes condiciones de viento que se han encontrado se sienten más cómodos, pero subraya que "un buen regatista se distingue por navegar bien con todo tipo de viento".

"En Mallorca tuvimos menos intensidad, mientras que aquí en Francia sí sopló más fuerte, y las dos competiciones se nos han dado bien", ha comentado.

Respecto a la competición disputada en aguas de la localidad francesa de Hyeres, ha destacado que Echávarri y ella realizaron muy buenas salidas en todas las mangas y navegaron con mucha tranquilidad, lo que les ayudó bastante a mantener una regularidad que les llevó a conseguir la medalla de oro.

"Después de esta prueba en Francia, en junio disputaremos la final de la Copa del Mundo en Santander con nuestro actual barco, y luego participaremos a finales de julio en el campeonato de Europa, donde aún no sé si competiremos con la nueva embarcación o no", ha dicho.

"Este domingo iremos a Holanda a probar durante una semana el nuevo barco volador. No nos preocupa cambiar de embarcación, porque los rivales también lo harán, y por esa parte no nos veremos beneficiados ni perjudicados. Gracias a nuestro físico, quizás podríamos tener un plus con el nuevo barco con respecto a otras tripulaciones", ha señalado.

Por otro lado, la regatista isleña reconoce que actualmente tanto Fernando como ella le están dedicando mucho menos tiempo a los entrenamientos que cuando se encuentran en un año olímpico.

"Donde sí estamos invirtiendo más horas es en nuestro físico, y eso es algo que se nota. Yo tendré que coger algo de peso de cara al nuevo barco, y en eso estoy, con horas de gimnasio, comiendo bien y descansando, que es uno de los secretos", ha indicado.

"Todavía queda mucho para que lleguen los próximos Juegos y es prematuro hablar de si podremos estar en Tokio 2020. Estamos entrenando bien, y cuando tengamos el nuevo barco lo más importante será no sufrir lesiones que interrumpan nuestra preparación y aprendizaje", ha concluido.