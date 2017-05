El 'susanista' Trevín pide a Sánchez que abandone su "radicalidad"

Madrid, 3 may (EFE).- El expresidente asturiano y diputado 'susanista' Antonio Trevín ha pedido hoy al exlíder del PSOE Pedro Sánchez que "trate de evitar la radicalidad el resto de la campaña" de las primarias, con el fin de poder "coser" el partido después del 21 de mayo y de no "favorecer las estrategias" de Podemos.

Trevín ha manifestado hoy en los pasillos del Congreso su malestar por las declaraciones de Sánchez en una entrevista en El Mundo, sobre todo por su "división radical entre socialistas buenos y malos", es decir, entre los que se abstuvieron en la investidura de Rajoy y los que no lo hicieron, y por "colocarse personalmente por encima de la organización".

En la entrevista, Sánchez sostiene que, si no hubiera sido "derrocado" por los dirigentes de su partido, hoy habría un gobierno alternativo con Podemos y Ciudadanos; afirma que "algunos dieron a Rajoy la abstención gratis y así estamos" y no descarta, si gana las primarias, presentar una moción de censura contra Rajoy, aunque "no ahora".

El diputado asturiano, que fue el primero que defendió la abstención a Rajoy dentro de su grupo parlamentario, le ha replicado que la abstención socialista "lo que hizo fue evitar la auténtica catástrofe democrática e institucional de que se repitieran por tercera vez las elecciones".

"La radicalidad de alguna de sus manifestaciones hoy conllevan una división para la organización que no es buena para nadie, al menos dentro del PSOE", ha lamentado Trevín, convencido de que las palabras del ex secretario general "no traerán más que consecuencias negativas", ya que "solo favorecen estrategias de organizaciones contrarias o adversarias nuestras, como Podemos".

Tras incidir en el "peligro" que conlleva el discurso de Sánchez, el parlamentario ha advertido de que "hay que pensar mucho en los días posteriores al 21 (votación de las primarias)", porque "habrá mucho que coser y, si se descose demasiado, después es muy difícil que la prenda esté como estaba antes".