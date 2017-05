Podemos Euskadi:Si los expulsados no se van incumplen su compromiso electoral

Vitoria, 3 may (EFE).- El secretario de Organización de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha reconocido hoy que el partido no puede obligar a los cuatro junteros alaveses expulsados a abandonar sus escaños, pero ha advertido de que si no lo hacen cometen un "incumplimiento claro" de su compromiso con los electores.

Martínez ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas después de conocerse que el Comité nacional de Garantías de Podemos ha decidido expulsar a estos cuatro procuradores díscolos, que ya estaban suspendidos cautelarmente de todos sus cargos y militancia.

El dirigente de la formación morada no ha detallado el contenido de la resolución al ser "un expediente confidencial, largo y con múltiples datos", aunque ha adelantado que en el mismo se constatan dos faltas muy graves penadas con la expulsión en el código ético del partido.

Martínez ha explicado que la "decisión ética, política y personal" de cómo actuar a partir de ahora queda en manos de los cuatro procuradores (Koldo Martín, Daniel Trujillano, Juanjo Celorio y Javier Bizarro), ya que el acta de juntero es nominal y el partido no puede obligarles a devolverla.

No obstante, ha precisado que si todos ellos optan por no hacerlo incurrirán en un "incumplimiento grave" del compromiso recogido en el programa electoral con el que concurrieron a los comicios forales en el que, según ha dicho, se recoge que quien abandone la organización debe dejar también el cargo público que ocupe.

La fractura del grupo de Podemos en las Juntas se evidenció a finales del año pasado cuando cinco de los ocho procuradores rechazaron abstenerse en la votación de los presupuestos forales de 2017 como defendían sus otros tres compañeros, respaldados por la dirección de la formación morada en Euskadi.

El 23 de diciembre se consumó esta división en el pleno de debate de los presupuestos de la Diputación alavesa (PNV-PSE-EE) cuando cuatro de los cinco junteros críticos (una está de baja laboral) votaron "no" a las cuentas, mientras que los otros tres "oficialistas" se abstuvieron, por lo que la dirección de Euskadi les abrió un expediente sancionador sobre el que ha resuelto Comisión de Garantías estatal.