Montoro valora el acuerdo con el PNV para renovar el Cupo vasco

Madrid, 3 may (EFECOM).- El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha valorado la disposición del PNV por acordar temas importantes como el Cupo vasco, que -ha dicho- era una materia pendiente que no se había negociado debido a la crisis económica.

Durante su discurso en el debate de las enmiendas a la totalidad en el pleno del Congreso, que hoy ha iniciado su primera jornada, Montoro ha destacado el acuerdo entre el Gobierno central y vasco para renovar el cupo vasco, que no estaba actualizado desde hace más de seis años.

Montoro ha finalizado su discurso agradeciendo los apoyos parlamentarios que ha tenido por parte de Ciudadanos, de Coalición Canaria, de UPN y de Foro Asturias a las cuentas de 2017 y ha valorado la disposición del PNV por llegar a acuerdos importantes y negociar que esta formación pueda rechazar las enmiendas a la totalidad que se votarán mañana.

Los gobiernos central y vasco han logrado hoy un pacto sobre el Cupo, con lo que se desbloquean las negociaciones en torno a este asunto tras diez años de encontronazos entre ambas administraciones.

Montoro ha señalado, a los medios de comunicación tras finalizar su intervención en el pleno, que el Gobierno tenía que cumplir con un programa político de forma inexcusable porque la Ley del Cupo estaba vencida y "vivíamos una prórroga" -que ha puntualizado- ha sido "la más larga del concierto económico".

Ha insistido en que la actualización del Cupo había que llevarla a cabo en este primer ejercicio de la legislatura ya que es un asunto que afecta a una ley quinquenal que está vigente y ha recordado que la crisis económica había impedido esta negociación.

También ha señalado que el Gobierno tiene reuniones programadas con el ejecutivo navarro para hablar de su régimen foral y de su propio tratamiento fiscal por lo que "nadie se tiene que sentir agraviado".

Sin embargo, respecto a Cataluña ha señalado que la Generalitat "no quiere entrar" en la primera fase de la financiación autonómica, que sería técnica y ha dicho que "supliremos esta carencia de otra manera".

"La financiación autonómica no la podemos hacer un gobierno en minoría. No puede salir una financiación autonómica que no esté con el beneplácito de todos los gobiernos", ha advertido.

El ministro ha agradecido también a Ciudadanos el pacto de investidura que firmaron y su apoyo a los Presupuestos para incluir partidas que derivarán en una mejora del gasto social y que en materia tributaria contemplan la reducción del IVA cultural.

Montoro ha incidido en que el Gobierno ha negociado con todos los grupos políticos que han querido negociar.

En torno a Coalición Canarias ha valorado su disposición al acuerdo, a través de "un diálogo franco, sincero", que ha permitido poner en marcha proyectos en Canarias, una de las regiones "más golpeadas por la crisis", para avanzar en el crecimiento económico y la creación de empleo.

Asimismo, Montoro ha querido "celebrar" la plasmación de los acuerdos con UPN y Foro Asturias, con los que el PP concurrió de forma conjunta a las elecciones generales y que "han sido pilares y fundamento del actual Gobierno".

Pese a estos apoyos, el ministro ha recordado que se logró "una mayoría mucho más amplia" en la aprobación del techo de gasto y las medidas tributarias en diciembre del pasado año, una mayoría que "cree en el euro y en la estabilidad presupuestaria"

"Quiero apelar a esa mayoría", ha insistido Montoro, porque la responsabilidad de ocuparse de los intereses generales no es exclusiva del Gobierno sino "de cada uno de los miembros de esta Cámara".

Ha asegurado comprender los "condicionamientos políticos" de los grupos, pero les ha pedido no "confundir esas diferencias con antagonismos que nos hagan imposible coincidir en lo fundamental".