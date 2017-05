Meré: Hay que tratar de ganar los tres partidos sin pensar en los demás

Gijón, 3 may (EFE).- El central del Sporting Jorge Meré afirmó hoy que "lo que hay que tratar de hacer es ganar los tres partidos que faltan sin pensar lo que hagan los demás", por lo que "lo primero es sacar los tres puntos ante Las Palmas el próximo sábado".

Meré, que es fijo en el eje de la defensa del Sporting, bien como pareja de Amorebieta o de Babin, señaló en referencia a las ausencias con las que va a jugar Las Palmas que "no hay que pensar en las ausencias sino en ganar".

"Los que no vienen son grandes jugadores y eso puede ser un punto de ventaja para nosotros, pero seguro que los que juegan querrán reivindicarse y eso puede ser peligroso", indicó el central asturiano.

Quien probablemente jugará en Gijón es Halilovic, que la pasada temporada militó en las filas sportinguistas y ahora lo hace en las del equipo canario.

Meré afirmó que "es un jugador que conduce muy rápido y ve muy bien los espacios" y por tanto muy diferente a Boateng, pero el rojiblanco considera que "lo que hay que hacer es contrarrestar las cualidades de cada uno".

El jugador dijo que "tiene que notarse desde el primer minuto que el Sporting se juega mucho", de manera que "hay que comerse el campo y que el rival no tenga la más mínima opción de llevarse algo de El Molinón".

Meré también reconoció que "la afición apoya siempre", por lo que "el sábado volverá a hacerlo" y "no se puede salir con miedo".

"Cuando las cosas no van bien la cabeza tampoco funciona como debe y eso se notó en algunos partido", indicó Jorge Meré, que destacó que "no hay excusas para no salir a por todas desde el principio".

Meré no duda ni un momento de la profesionalidad de los futbolistas del Betis, "que saldrán a ganar en Leganés aunque ya no se jueguen nada".

"Todos los jugadores son profesionales, no entiendo que pueda haber alguien que no salga a ganar en cada partido", añadió al respecto.

El sportinguista desveló que no suele ver los partidos de los rivales directos y que sólo se conecta al final para saber el resultado y por tanto así lo hará el próximo lunes en el encuentro entre el Leganés y el Betis.

La plantilla rojiblanca realizó esta mañana el primero de los dos entrenamientos previstos para hoy, en el que la única ausencia fue la de Lillo, toda vez que el centrocampista Nacho Cases, que ayer no participó en la sesión debido a un proceso vírico, se ejercitó con normalidad.