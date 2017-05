Manel Navarro: "Si gano Eurovisión, me raparé el pelo al cero"

Barcelona, 3 may (EFE).- El joven cantante Manel Navarro, que mañana parte hacia Kiev para representar a España en el festival de Eurovisión, se ha despedido hoy en la playa de Barcelona haciendo el "shaka", el saludo de los surferos, y una promesa: "si gano, me raparé el pelo al cero".

Los fotógrafos se han apresurado a inmortalizar hoy su melena rubia, ante la posibilidad de que la pierda, y los pocos fans que han logrado colarse en el acto organizado para la prensa han lamentado oír esta frase porque les resultaba difícil decidir entre verle ganar o verle sin pelo.

"Ya empiezo a estar un poco nervioso", ha reconocido el catalán ante los periodistas convocados en un chiringuito de playa, en sintonía con la estética surf del vídeo de la canción con la que concursará en Eurovisión y de la estética de la puesta en escena que ha ideado el belga Hans Pannecoucke para deslumbrar a los jurados europeos.

Pero las cosas nunca salen como se planean y hoy ha llovido en Barcelona, un contratiempo que no ha aguado la despedida porque, como ha dicho la locutora de RTVE que ha conducido el acto, Julia Varela, "el sol lo pone Manel con su sonrisa".

Julia Varela y José María Íñigo narrarán y comentarán la gala que La 1 y TVE Internacional ofrecerán en directo el próximo 13 de mayo, y en la que debutará la presentadora y modelo Nieves Álvarez como portavoz de los puntos que otorgará el jurado español.

Once miembros de la familia de Manel Navarro viajarán a Kiev para apoyarle y "todos se vestirán con camisas hawaianas", ha revelado el intérprete, que quiere que su familia comparta con él "este sueño hecho realidad".

El candidato español parte hacia la capital ucraniana dispuesto a conquistar a los espectadores con la sencillez folk-pop de su canción "Do it for your lover" y el buen rollo que transmite él y su música.

"La puesta en escena también tiene mucho de buen rollo, amistad, surf y playa", ha considerado el intérprete, que ha confirmado así los rumores que se han filtrado sobre la escenografía.

"Aparezco sobre una tabla de surf, pero es todo virtual, de lo contrario, sería demasiado complicado, y ya lo es bastante", ha añadido.

Para compensar las complicaciones técnicas con las que enfrentará sobre el escenario del Festival de Eurovisión, Manel Navarro ha interpretado hoy su "Do it for your lover" en versión acústica bajo el toldo del chiringuito de la playa de Barcelona.

Afortunadamente sólo ha lloviznado y Navarro ha podido interpretar dos temas más: uno de su admirado Ed Sheeran y otro de Beyoncé.

Sin duda, el joven intérprete tiene estilo, pero las apuestas lo dejan de momento muy lejos de los primeros puestos, algo que no asusta a Navarro, que recuerda que "muchas veces se han producido sorpresas en Eurovisión".

"Yo voy a hacer todo lo posible por ganar", ha asegurado, aunque se da por satisfecho si queda entre los 15 primeros puestos y siente que lo que está viviendo estos días ya es todo un triunfo: "He logrado mi sueño de tocar fuera de España, acabo de grabar un EP y ya tengo dos bolos en Madrid y Barcelona cuando vuelva. Las cosas van bien", ha explicado.

De todas maneras, reconoce que le cuesta dormir por las noches repasando todo lo que tiene que hacer para que las cosas salgan bien en Kiev.

"No pienso que las cosas vayan a ir mal, llevamos los deberes hechos y todo bien preparado, lo único que pasa es que lo repaso mil veces para tenerlo todo muy claro y asegurarme de que saldrá bien", aclara.

No es para menos, pues el Festival de Eurovisión es un evento que cada año ven más de 200 millones de espectadores en todo el mundo, y Manel Navarro es consciente de su enorme repercusión.