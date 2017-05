Ibai Gómez: Si sales al campo a no querer ganar, no eres futbolista

Vitoria, 3 may (EFE).- El jugador del Deportivo Alavés Ibai Gómez ha manifestado hoy, sobre el derbi de este domingo ante el Athletic, que "un futbolista quiere ganar siempre" y que si uno sale al campo "a no querer ganar", no es futbolista.

El centrocampista de Santutxu (Bilbao) ha admitido en sala de prensa que el encuentro contra su anterior equipo será "muy especial para todos" y también para él porque ha estado "muchos años y es un partido precioso" que seguro que disfrutará "muchísimo".

Ha advertido que el conjunto de Ernesto Valderde "llega en el mejor momento de la temporada" y que incluso tiene "oportunidad de entrar en 'Champions'", pero ha señalado que los albiazules tienen "algo en la mente", en referencia a la final de la Copa del Rey.

"Por experiencia propia, como no llegues con confianza a la final, no llegas", ha avisado Ibai, quien ha reconocido que tienen "ganas de sacar los tres puntos, sabiendo que no será fácil".

Ha considerado que "a nivel de ambiente seguramente será lo más aparecido a lo que puede ser la final", pero en lo futbolístico no se ha querido olvidar del resto de encuentros de liga, de los que ha dicho que serán "de máxima exigencia" porque quieren quedar "lo más arriba posible" en la clasificación.

Gaizka Toquero, que ha comparecido junto a Ibai Gómez, ha comentado que tienen "muy buenos recuerdos y amistades" en el club rojiblanco y ha afirmado que tienen "ganas de que llegue y de ver cómo lo recibe la afición".

"Disputar los partidos para coger confianza para la final de Copa es muy importante para nosotros", ha afirmado el vitoriano, quien ha valorado que "el otro día se vio que los jugadores menos habituales están en forma y tienen ganas de entrar en el once para la final".

"No es lo misma llegar a la final metiendo goles y ganando partidos que hacerlo con cinco derrotas", ha añadido.

Preguntado por el "favorcillo" que ha pedido el futbolista alavés del equipo rojiblanco Óscar De Marcos en tono jocoso, Gaizka Toquero ha indicado, con el mismo tono, que ya le invitarán "a una comida" al lateral y que no se lo pondrán fácil porque, a su juicio, "no es lo mismo quedar en el decimoquinto puesto, que en el octavo" y que van a pelear por acabar lo más arriba posible.