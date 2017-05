Hugo Mallo: "El objetivo es no encajar gol aquí"

Vigo, 3 may (EFE).- El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, considera que el Manchester United es el favorito de la eliminatoria por su historia y por la calidad de su plantilla, avisó que a "ilusión" el conjunto que dirige José Mourinho no les ganará y apuntó que uno de sus principales objetivos es no encajar en el partido de ida.

"Para nosotros es algo grande, fantástico e ilusionante. Para la ciudad igual y sabemos de la trascendencia. Lo afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas, creemos que podemos llegar a la final. Pero ahora hay que disfrutar porque nunca se sabe cuándo nos volveremos a ver en otra igual", indicó.

El defensa espera que la plantilla se contagie de la ilusión que hay en la ciudad, que hoy ha recibido al Manchester United engalanada con el lema "This is afouteza -coraje, en español".

"Hemos jugado contra grandes rivales y le hemos ganado, hemos eliminado al Real Madrid en la Copa del Rey. Siempre que hemos salido victoriosos ha sido con esa palabra con la que está envuelta la ciudad. Queremos que mañana se vea realmente en el campo lo que significa afouteza", indicó.

Sobre el Manchester, indicó que "sabemos que es un equipo con una plantilla muy amplia y juegue quien juegue tiene un grandísimo nivel. Nosotros no estamos acostumbrados a jugar cada dos días. Es una experiencia que nos ayuda a seguir creciendo"

Reconoció que el descanso que han tenido la mayoría de los titulares en las últimas jornadas de Liga les ha venido muy bien, "estamos a tope y mañana se verá un Celta muy activo", y apuntó que el principal objetivo es "no encajar aquí".

"Ese es nuestro objetivo pero no va a ser fácil, nos enfrentamos a uno de los grandes de Europa. Y si nos marcan tampoco pasa nada. Tenemos la experiencia de las anteriores eliminatorias y no nos ha importado encajar en casa porque siempre jugamos de la misma manera".