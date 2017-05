El Huesca recupera a Melero y Aguilera para visitar al Girona

Huesca, 3 may (EFE).- La Sociedad Deportiva Huesca prepara la visita que realizará el próximo sábado al campo de Montilivi del Girona con más jugadores que en el anterior encuentro, ya que recupera a Melero y Aguilera, que estuvieron sancionados frente al Rayo Vallecano.

Sin embargo, pierde, no solo para este encuentro sino para toda la temporada, a Kilian Grant por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Alvaro Vadillo ha comentado tras el entrenamiento de hoy que se encuentra bien y en condiciones de jugar, pero que tendrá que esperar una oportunidad.

El extremo gaditano, que sólo ha actuado una media de diez minutos en los tres últimos partidos, ha dicho que no estaba molesto por no jugar pero que el entrenador no le había dado ninguna explicación por no hacerlo.

"A mi no me ha dicho nada, yo venía jugando bien antes de la lesión y ahora me encuentro recuperado. Cada jugador espera jugar lo máximo pero son decisiones que hay que respetar", ha destacado.