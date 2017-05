Hierro: "Si queremos acabar en 'playoff' tenemos que sumar puntos"

Oviedo, 3 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Fernando Hierro, ha destacado "el salto de calidad" del equipo en las últimas jornadas, aunque ha reconocido el equipo tiene que empezar a transformar esa mejora en puntos porque, añade, "si no sumas no consigues el objetivo", que no es otro que acabar la Liga en uno de los puestos de promoción de ascenso.

"Se trata de sumar los máximos puntos posibles, de mostrar carácter y no pensar más allá del próximo partido ante el Alcorcón. Estoy contento con cómo compite el equipo, dentro y fuera de casa, pero si queremos 'playoff' tenemos que sumar puntos y quedan seis finales para conseguirlo", ha comentado el malagueño.

El entrenador azul le ha quitado importancia a verse fuera de playoff tras la derrota ante el Levante, ya que es algo que "podía ocurrir" y ha explicado que eso no merma la "motivación e ilusión" de un equipo que ha convertido el final de temporada en una "cuestión de orgullo".

"No nos vale de nada elucubrar sobre cómo estaremos en dos o tres semanas. Tenemos que tener personalidad y tranquilidad, vernos a dos puntos de playoff no nos puede sacar de nuestra idea de trabajo o generar ansiedad, todo lo contrario, más carácter y sacrificio", explica el ex futbolista.

El propio Hierro ha reconocido que en este tramo de Liga cualquier rival es "peligroso" porque no hay ningún equipo "en tierra de nadie", sobre todo un Alcorcón -próximo rival de los azules-, que viene al Tartiere "jugándose la vida" y la permanencia.

"Ellos se juegan sus opciones, pero nosotros también por lo que en ilusión y motivación no nos puede ganar ningún rival. Ellos con su objetivo y nosotros con el nuestro, todo el mundo se va a jugar algo y nosotros lo que tenemos que hacer es jugar al 100%", ha comentado el técnico.

Una de las variables a tener muy en cuenta, y en ello incide el malagueño, es el balón parado, asignatura pendiente de los azules en las últimas jornadas y que requiere más "concentración" y "fortaleza" por parte del equipo, ha dicho.

"Sabemos lo importante que es el balón parado, que marca la categoría porque hay mucho balón directo. Es esencial ser fuerte en las dos áreas y lo sabemos, trabajamos para ello todas las semanas, lo que pasa es que no podemos estar en la mente del rival todo el tiempo, y todos intentamos sorprendernos. Tenemos que estar preparados y al 100% porque es algo vital", comenta Hierro.

El técnico ha hecho de nuevo un llamamiento a la afición para que el viernes acuda a apoyar al equipo ante el Alcorcón (20.00 horas), algo que ya ha hecho en anteriores ocasiones y que "da alas" al equipo, ha destacado.

Los azules han trabajado hoy en la última sesión de la semana prevista a puerta cerrada y lo han hecho con las únicas bajas de Ortíz, Broja Domínguez y Varela.