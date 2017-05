Fiscal italiano pide estudiar comunicaciones de las mafias en el Mediterráneo

Roma, 3 may (EFE).- El fiscal de Catania (sur de Italia), Carmelo Zuccaro, pidió hoy interceptar y estudiar las comunicaciones en el Mediterráneo para dilucidar si hay algún tipo de contacto entre algunas ONG que salvan a inmigrantes y los traficantes de personas.

Zuccaro, que ha alertado de supuestos contactos entre los traficantes de personas y algunas ONG, compareció ante la comisión de Defensa del Senado y dijo que su objetivo no son las organizaciones humanitarias sino combatir el tráfico de seres humanos.

Por ello dijo que necesita otros "instrumentos", como el despliegue de la policía judicial en alta mar y tener la posibilidad de indagar en aguas territoriales libias.

Pero sobre todo "examinar el tráfico telefónico" -las comunicaciones por satélite y los intercambios telemáticos entre naves- pues del mismo "podrían emerger vínculos importantes para la identificación de los traficantes".

Por ello, pidió también acceder a algunas supuestas interceptaciones.

El fiscal sospecha que desde hace tiempo los inmigrantes son embarcados en Libia en lanchas neumáticas baratas y escoltados por los traficantes, y que son éstos quienes contactan con las ONG para informar de su posición y pactar de alguna manera el salvamento.

Aseguró que esta supuesta colaboración se produce a través de "contactos de radio" y subrayó que sus fuentes no son los servicios secretos sino la agencia para el control de la frontera externa de la Unión Europea, Frontex, y la Marina Militar italiana.

En este sentido, sostuvo que "sería útil proporcionar a las autoridades judiciales elementos útiles para localizar las fuentes de financiación" de las organizaciones humanitarias "de más reciente constitución" que "operar gracias a medios económicos ingentes".

Ya que, afirmó, algunas de las naves son de bandera de Belice, de las Islas Marshall o Panamá, "zonas de difícil colaboración investigadora", y en ellas prestan servicio sujetos "que no podrían ser equiparados con filántropos".

"El ánimo de solidaridad es uno de los más nobles entre los que cuenta el hombre y, cuando más grande, más noble. Pero en este caso hay intereses en juego y no solo de quien es salvado", declaró.

No obstante, dijo que no todas las ONG "deben ser puestas en el mismo plano" ya que, por ejemplo, Save the Children y Médicos Sin Fronteras "han demostrado de manera inequívoca que operan por solidaridad" y que "no deben demostrar nada a nadie".

El fiscal, con sus palabras, ha levantado la polémica en Italia en las últimas semanas, sobre todo por la ausencia de pruebas que demuestren algún tipo de colaboración entre ONG y mafias, rechazada taxativamente por entidades como Médicos Sin Fronteras o Proactiva.

Ante la comisión del Senado también compareció, por la mañana, el almirante de la Marina Militar, Donato Marzano, quien aseguró que las operaciones de las ONG "no han supuesto ningún estorbo" para los protocolos de las autoridades marítimas italianas.

Además, informó de que "la contribución de las ONG se intensificó a partir del verano de 2016" y que sus naves se encuentran entre 12 y 18 millas de las costas libias.

Las ONG han recibido críticas porque, con su proximidad al litoral norteafricano, podrían alentar una especie de "efecto llamada", lo que según los especialistas explicaría el auge de las llegadas de inmigrantes a puertos italianos, donde son desembarcados.

Según cifras del Ministerio del Interior, desde el 1 de enero hasta este miércoles han desembarcado en puertos del sur de Italia 37.235 inmigrantes, un 29,93 % más que los 28.658 del año pasado, lo que apuntaría a un nuevo año récord de desembarcos en el país.