Fausto Tienza: "Nos jugamos la imagen del club y de los jugadores"

Pamplona, 3 may (EFE).- El centrocampista de Osasuna Fausto Tienza ha señalado hoy que, pese al descenso consumado a Segunda División a falta de tres partidos para que la temporada finalice, el conjunto 'rojillo' se juega "mucho" en el sentido de "imagen del club y de los propios jugadores".

Así se ha expresado en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento en las instalaciones de Tajonar, donde ha indicado que el próximo partido, en el que Osasuna se enfrentará contra el Valencia en Mestalla el 7 de mayo, en su caso, será "especial".

Y es que debido a su paso por categorías inferiores del Valencia, ese partido supone "un sueño" al poder jugar en Mestalla.

No obstante, ha admitido que es "complicado" preparar encuentros en los que el equipo no tiene necesidad de lograr puntos para permanecer en la categoría, si bien ha comentado que "el futbolista se tiene que vender bien".

"Me quiero sentir válido para Primera División, quiero sentir que puedo competir, no quiero salir a un campo y dar pena", ha remarcado para agregar que prefiere irse de un campo "con la cabeza alta".

En este sentido, ha apuntado que el entrenador 'rojillo', Petar Vasiljevic, les ha transmitido que "este club, esta afición, el escudo que llevamos, a diferencia de muchos equipos, tiene una responsabilidad muy grande por todo lo que conlleva".

"Equipos como Osasuna te hacen dar ese plus", ha incidido para añadir que también es importante competir para no quedar último en la clasificación.

También ha sostenido que, una vez certificado el descenso a Segunda División, es consciente de que las cosas no las han hecho bien y que, una vez termine la temporada, será el momento de ver qué han hecho mal, intentar corregir y el año que viene "buscar el ascenso sí o sí".

El centrocampista, cuestionado por el comportamiento de la afición en esta temporada, ha valorado que "hasta el de fuera" es consciente de que Osasuna es "diferente al resto".

"Esta afición no nos ha abandonado cuando las cosas iban muy mal, no me quiero imaginar cómo será cuando las cosas vayan bien", ha remarcado.

En este sentido, ha reconocido que el hecho de que la afición coree su nombre en El Sadar le pone "los pelos de punta" y es "muy gratificante" que le premien ese esfuerzo, algo que "en otros campos no te lo suelen premiar".

"Tengo claro que si el jugador se deja todo en el campo y demuestra que está implicado con el club, se gana a la afición", ha remarcado para explicar que es "muy feliz" en Pamplona.

Sobre su futuro, el extremeño ha indicado que "para que salga" de Osasuna tendría que haber ofertas que sean "buenas" para él y el club, si bien ha destacado que "cuando juegas en Osasuna te sientes jugador de Primera División, sea en la categoría en la que estés".