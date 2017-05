El Espanyol expande su fútbol formativo a Japón

Barcelona, 3 may (EFE).- El Espanyol ha alcanzado un acuerdo de colaboración de tres temporadas con la empresa japonesa Desafio CO LTD para abrir una nueva RCDE Academy, sus centros de formación, en la ciudad de Saitama.

El consejero delegado del Espanyol, Ramón Robert, y el representante de Desafio CO LTD han oficializado el acuerdo en un convenio que contempla también la organización de campus de tecnificación por todo el país nipón.

Ambas partes se han mostrado satisfechas con el acuerdo y no descartan seguir con el vínculo después de las tres primeras temporadas.

El Espanyol ya cuenta con este tipo de centros de formación y tecnificación en Argelia, Emiratos Árabes y Suecia. Además, la entidad trabaja en instalarse en China y en Estados Unidos.

"El club fortalece su internacionalización y la difusión de la prolífica metodología del fútbol base blanquiazul", ha explicado el consejero delegado del Espanyol.