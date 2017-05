La CNMV advierte sobre siete "chiringuitos" financieros de cinco países

Madrid, 3 may (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy un listado de empresas de servicios financieros que no pueden captar inversiones, pues no están autorizadas para operar en España, que en el argot financiero se conocen como "chiringuitos".

En un comunicado remitido hoy, el supervisor español recoge, en primer lugar, el aviso recibido de su homólogo italiano, la Consob, sobre AF Technologies y KHO Tech.

La CNMV también se hace eco de otra advertencia, recibida a través de la FCA británica, acerca de Global Marketing Online Limited/ ADS Securities, que tampoco tiene autorización para operar.

También el supervisor sueco, la SFSA, advierte a su vez sobre dos empresas, PSI Research y FDS Research Group, ya que ninguna de ellas figura en los listados de entidades que pueden captar inversiones en España.

La FSMA belga reitera la advertencia publicada en septiembre de 2016 sobre las empresas Questra Holdings, Questra World y Atlantic Global Asset Management, ya que detrás de ellas podría esconderse un sistema piramidal de captación engañosa de inversiones.