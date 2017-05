Castro: "Dependemos de nosotros mismos para ser cuartos"

Sevilla, 3 may (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, ha asegurado este miércoles que al "comienzo de la temporada seguro que se hubiese firmado esta campaña", en la que el equipo sevillista depende de sí mismo "para ser cuarto y todavía podría ser tercero".

Por este motivo, Castro ha calificado como "muy importante" el "partido ante la Real Sociedad" de la antepenúltima jornada, este viernes en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, porque ganarlo le "daría una tranquilidad tremenda para la recta final del torneo".

"Es una final que hay que ganar en nuestro campo, donde somos fuertes", ha afirmado en declaraciones realizadas en la caseta de la Feria de abril de la Peña Sevillista Macarena, después de presentar un acuerdo de patrocinio con una firma china de telefonía.

Castro ha añadido que el encuentro que perdieron el lunes en Málaga (4-2) "fue un accidente", al considerar que "de cien partidos así jugados", el Sevilla hubiese "ganado noventa".

"No es normal, pese a que es verdad que hubo muchos fallos", ha reconocido el dirigente sevillista, aunque está convencido de que los hombres del argentino Jorge Sampaoli "merecieron más" y confía en que "el bache ha pasado".

El mandatario blanco ha asegurado que "no existe desencanto" y que "quien lo tenga, no sabe lo que es el Sevilla ni mira los presupuestos", puesto que "desencanto es no disfrutar de esta temporada" en la que el Sevilla ha llegado a "68 puntos y ha pasado la fase de grupos de la 'Champions' con grandes equipos como la Juventus y el Olympique de Lyon".

Castro también se ha referido a la situación contractual de Sampaoli y ha recalcado que "lo único que" le "preocupa es que siga trabajando para conseguir los nueve puntos que restan", si bien ha admitido que la dirección deportiva del club "no deja de trabajar" con futuribles "jugadores y entrenadores".

Además, ha recordado que "Sampaoli tiene un año más de contrato y si alguien quiere llevárselo, tendrá que pagar la cláusula" liberadora de 1,5 millones de euros, de modo que "o se paga o hay un año más de contrato, no hay ningún tipo de negociación".

"Si AFA o el que sea viene a pagar la cláusula, el Sevilla no se va a quedar parado", ha insistido.