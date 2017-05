Ángel: "Para estar tranquilos tenemos que sumar seis puntos más"

Zaragoza, 3 may (EFE).- El delantero del Real Zaragoza "聲gel" Rodr璲uez ha declarado hoy que para estar tranquilos y conseguir la permanencia su equipo tiene que sumar seis puntos m嫳 y que los primeros que debe lograr son los del pr闛imo domingo en el campo del Reus.

"Es el m嫳 importante porque es el primero que tenemos que afrontar", ha destacado el delantero zaragocista, que ha advertido que tras el encuentro contra el conjunto catal嫕 tendr嫕 que enfrentarse a "rivales muy duros que se quieren meter en la Promoci鏮" y que por eso una victoria les har燰 estar "m嫳 tranquilos".

Del conjunto reusense ha destacado que es el menos goleado de la categor燰, que defensivamente est muy bien y que cuesta hacerle una ocasi鏮.

"Est en la misma situaci鏮 que nosotros y va a ser un partido dif獳il porque lucha por lo mismo. Para ganar vamos a tener que luchar much疄imo", ha advertido.

El punta canario, que alcanz los veinte goles la pasada jornada, la mejor cifra de su carrera deportiva, ha se鎙lado que para nada se esperaba llegar a dicha cifra.

"Quer燰 superar mi temporada anterior, que eran once en Liga y uno en Copa y no me pon燰 objetivos porque depende de lesiones y de tener continuidad, pero jam嫳 pens que llegar燰 a veinte goles y estoy sper contento", ha resaltado.

Con respecto al encuentro contra el Getafe ha apuntado que su equipo hizo una primera parte "brillante" ante uno de los mejores equipos de la categor燰 y que llevaba una buena racha sin perder, pero que en la segunda salieron mal y relajados.

"Dejamos que el rival se viniese arriba con ocasiones y posesi鏮 y al final nos remontaron. An as al final tuvimos ocasiones pero no acertamos", ha analizado.

Tambi幯 ha explicado que el Getafe remont el partido porque el Real Zaragoza no fue capaz de matarlo en la primera mitad y porque en la segunda les dejaron hacer.

A pesar de la derrota el goleador del conjunto aragon廥 cree que su equipo est嫕 bien y que ahora es m嫳 dif獳il de batir: "es el primer partido que nos meten dos goles con L壾nez. El equipo esta a buen nivel y lo veo bastante diferente a antes, a pesar de la derrota".

El delantero tinerfe隳 no encuentra respuesta a la pregunta de qu le ocurre al Real Zaragoza en las segundas partes.

"No lo entiendo. Ojal lo pudiera explicar. En las primeras partes salimos muy bien, enchufados y en las segundas solemos sufrir bastante. Somos conscientes de lo que nos pasa y hay que cambiar esa din嫥ica. Si somos consciente de ello podremos cambiarlo. El m疄ter est trabajando para que el equipo salga m嫳 enchufado", ha subrayado.

El jugador del conjunto 'blanquillo' se ha mostrado muy agradecido por las muestras de cari隳 que recibi por la afici鏮 frente al Getafe tras fallar un gol cantado en el tiempo a鎙dido que hubiera supuesto rescatar un punto.

"Es de las mejores cosas que me han pasado en la temporada, fallar un gol tan claro y que la afici鏮 coree tu nombre. Estoy sper contento de estar aqu y de la afici鏮 con todo lo que ha pasado esta temporada. Viaja a todos los campos, te anima y pierdes y fallas una ocasi鏮 y te anima. A m me enorgulleci much疄imo. La gente me quiere y estoy muy contento", ha comentado.