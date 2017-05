Turquía dirá "adiós" a la UE si no avanza ya la negociación de adhesión

Ankara, 2 may (EFE).- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que su país dirá adiós a la Unión Europea (UE) si no se abren pronto nuevos capítulos en el proceso de negociación para la entrada de Ankara en el club comunitario.

"No hay otra opción que abrir los capítulos que no habéis abierto hasta ahora. Si no los abrís, adiós", dijo el jefe del Estado durante una ceremonia en Ankara en la que formalizó su regreso a la militancia del AKP, el partido islamista que él fundo en 2001.

Erdogan aseguró que avanzar en las negociaciones es lo único que se puede hacer y afirmó que Turquía no seguirá esperando como un "lacayo" a las puertas de Europa.

Turquía es desde 1999 candidato a entrar en la UE pero las negociaciones, que en el pasado avanzaron rápidamente en ocasiones, están ahora en punto muerto.

El Parlamento Europeo decidió el pasado noviembre pedir la suspensión de las negociaciones de adhesión con Turquía ante el deterioro democrático en el país.

La semana pasada, los ministros de Exteriores de la UE (sin el Reino Unido) advirtieron a Turquía de que debe respetar los derechos fundamentales si aún tiene interés en acceder al club comunitario.

Erdogan hizo estas declaraciones en una ceremonia en la que firmó su reincorporación como militante del AKP, del que tuvo que darse de baja en 2014 cuando fue elegido presidente del país.

La reforma constitucional promovida por el AKP y aprobada en referéndum el pasado 16 de abril elimina esa cláusula y permite la militancia partidista al jefe del Estado.