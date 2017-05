Roberto Bou: "Esta situación me da más fuerzas para acabar la Titan de líder"

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Roberto Bou, ciclista español del equipo Tomàs Bellès Cannondale by Gaes, declaró este martes, tras ganar en Merzouga la tercera etapa de la Titan Desert, que esta situación le "de más fuerzas para acabar la carrera de líder", algo que no entraba inicialmente en sus planes.

Bou, de 24 años, se escapó al inicio de la etapa especial y aprovechó su orientación para encontrar la ruta perfecta entre las dunas de Erg Chebbi y las pistas alternativas que ofreció el recorrido. Tras lanzar un ataque a cien kilómetros de la meta, logró el triunfo con más de quince minutos de ventaja sobre sus perseguidores Josep Betalú y Oriol Colomé y se colocó líder.

"Estaba convencido desde el principio porque tenía una pequeña estrategia. He arriesgado y me ha salido muy bien, aunque estando solo tantos kilómetros da tiempo a pensar en muchas cosas", dijo Bou, que reconoció que fue "muy emocionante llegar a meta con tanto tiempo" de ventaja sobre sus perseguidores.

"Aquí hay mucho perro viejo que se saben las estrategias y yo soy un principiante. Por eso solo tengo palabras de agradecimiento a mi equipo, ya que en esta Titan no esperaba ganar ninguna etapa", apuntó Bou, en declaraciones facilitadas por la organización.

La singularidad de esta tercera etapa de navegación radicó en los 25 kilómetros que los participantes tuvieron que recorrer sin ningún tipo de señalización, por lo que la destreza con el GPS se antojó fundamental.

"Desde el principio sabia que las dunas eran de tramo lento y por eso fui por el lateral y me salió bien. Era algo que ayer estudié hasta tarde con el equipo", desveló.

Con esta victoria, Bou aventaja en más de seis minutos a Josep Betalú en la clasificación general y ha sumado la bonificación de noventa segundos por ser el mejor navegador.

"Pueden ocurrir muchas cosas de aquí al final. A mi ayer por ejemplo me cayeron nueve minutos. Yo voy a luchar por el liderato, con mi sudor y todas mis ganas, pero esta situación me da más fuerzas para acabar la Titan líder", concluyó.