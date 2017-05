El petróleo de Texas abre con un descenso del 0,02 % hasta 48,83 dólares

Nueva York, 2 may (EFE).- El precio del petróleo de Texas (WTI) para entrega en junio abrió hoy con un descenso del 0,02 % (-0,01 dólares) y hacia las 09.05 a.m. ET cotizaba a 48,83 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).