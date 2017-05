67-46.Perfumerías Avenida gana la Liga pasando por encima a Spar Girona

Salamanca, 2 may (EFE).- El Perfumerías Avenida ganó esta noche en Salamanca ante el Spar Girona (67-46) la Liga española de baloncesto femenino, en un partido vibrante por parte de las salmantinas que desde el salto inicial fraguaron esta victoria, con un juego que aplastó a las catalanas.

Con esta victoria, el equipo de baloncesto femenino de Salamanca logra, por primera vez en su historia, el triplete de títulos nacionales, tras haber logrado esta temporada la Copa de la Reina y la Supercopa.

Las salmantinas no dieron opción en ningún momento a las catalanas, que no encontraron su patrón de juego, que no estuvieron acertadas ante el aro contrario y que no supieron defender el ímpetu del Avenida.

A todo ello hay que añadir jugadoras como Milovanovic, Silvia Domínguez o Givens que son capaces, por ellas solas de ganar un partido.