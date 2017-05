La mitad de los estadounidenses paga por las noticias, según una encuesta

Nueva York, 2 may (EFE).- Más de la mitad de los estadounidenses paga por recibir noticias, ya sea con la compra de periódicos o revistas, suscripciones a medios digitales o donaciones a medios públicos, según una encuesta publicada hoy.

El estudio, una colaboración del American Press Institute y de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, analiza los hábitos en el consumo de prensa en EE.UU. y propone recomendaciones a las empresas de medios para tratar de lograr más suscripciones.

Según el sondeo, un 53 % de los estadounidenses dice pagar por noticias, un porcentaje que no incluye a los suscriptores de paquetes de televisión por cable o satélite, que a menudo incluyen canales de información.

Aquellos que pagan, apunta el informe, lo hacen principalmente por dos motivos: un deseo de estar informados y porque las publicaciones que eligen destacan por su cobertura de ciertos asuntos que les interesan especialmente.

Entre las personas de 18 a 34 años, el porcentaje de suscriptores a medios de comunicación es de un 37 % y en su motivación tiene más peso apoyar la misión del medio.

Del total de quienes pagan por noticias, un 54 % de ellos están suscritos a periódicos, ya sea en formato impreso o digital.

Aunque predominan los suscriptores con más de cinco años como clientes, un 27 % del total dijo haber comprado una suscripción a un periódico en los últimos doce meses.

Mientras tanto, entre aquellos que no pagan por sus noticias, muchos son consumidores regulares de información y un porcentaje importante dedica tiempo a buscarla, destaca el estudio.

De hecho, sólo un 16 % de ellos considera que es poco o nada importante estar al corriente de las noticias, pero más de la mitad de los encuestados consideran que pueden encontrar suficiente contenido de forma gratuita.

Entre las principales conclusiones para las empresas de información, el estudio señala la importancia de la especialización y de la calidad de las coberturas, y de identificar y atraer al importante porcentaje de la población que está interesado en las noticias y las busca activamente pero que actualmente no paga.