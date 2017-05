El ICL Manresa estará atento a cualquier renuncia para poder seguir en la ACB

Manresa , 2 mayo .- El ICL Manresa, después de confirmar matemáticamente el descenso de categoría tras perder el pasado miércoles en la pisa del Unicaja, agotará hasta la última posibilidad que tenga en su mano para seguir en la ACB y estará atento a las renuncias de aspirantes a jugar en la máxima categoría que se pudieran producir.

El presidente del Bàsquet Manresa, Jaume Arnau, ha asegurado que si, como en campañas anteriores, se da la circunstancia de que los equipos que consiguen el ascenso renunciarán a su plaza y la ACB pensara en ofrecérsela al Manresa, el club estaría preparado.

"Si nos invitan, a pesar de saber que seremos los últimos de la fila, queremos estar en la máxima categoría", ha dicho Arnau en una rueda de prensa.

El máximo responsable del club catalán ha comentado que la ACB actuará frente a la resolución de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el canon de acceso a la competición.

Arnau cree que no se llegará a aplicar este verano, pues la ACB "pedirá que se apliquen medidas cautelares y mientras no se decida sobre el tema, la resolución no es ejecutiva".

Aún así, reconoce que hay otras incertidumbres que ponen en cuestión la posibilidad que el ICL pueda salvarse en los despachos, como es el hecho que "está en debate el sistema de competición de la temporada que viene".

Por eso, destaca que el trabajo de estas semanas en el club se va a centrar en estar preparados para los diferentes escenarios posibles.

Arnau ha lamentado el mal rendimiento del equipo que no ha podido mantener deportivamente la categoría, ha pedido disculpas a la afición y ha asegurado que pensaban que deportivamente sería una temporada mejor. "Se ha trabajado mucho y creo que merecíamos unos resultados un poco mejores", ha dicho.

Sobre la situación económica del club, el presidente ha detallado que se están cumpliendo los compromisos adquiridos para reducir la deuda, un pago estricto que comporta poder dedicar menos recursos a la confección de la plantilla.

Arnau y los miembros del consejo ejecutivo del club que le han acompañado en la comparecencia han remarcado especialmente que la mejora de las situación económica del club permite ser optimistas sobre la pervivencia de la entidad, a pesar de descender a la LEB.

"Económicamente estamos mejor que nunca" ha dicho Arnau, que ha destacado que "cinco o seis años atrás, con el descenso, el club hubiera desaparecido porque jamás hubiera podido pagar la deuda".

A pesar del positivismo en este sentido, el consejero Fèlix Salido ha insistido que de finalmente disputar la LEB, el Manresa tendrá muy difícil recuperar la categoría pues tendría que depositar de nuevo el fondo de garantía de 1,5 millones (más IVA), un dinero que no sería fácil de conseguir teniendo en cuenta las circunstancias.

Arnau no ha querido adelantar ninguna posible decisión sobre la confección del equipo técnico y de la plantilla para la próxima temporada, a expensas de confirmar cual será el destino final del club.

El club ha anunciado una audiencia pública con los accionistas y los abonados para que aporten su punto de vista sobre el futuro de la entidad. Se hará este viernes, 5 de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Nou Congost.