La junta general de Aier Europe aprueba su OPA sobre Clínica Baviera

Valencia, 2 may (EFE).- La junta general de Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. (matriz de Aier Europe) y el socio único de Aier Europe (Aier Eye International (Hong Kong) Limited) han aprobado su oferta pública de adquisición de las acciones de Clínica Baviera, según han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La aprobación corporativa de esta oferta, llevada a cabo en la junta general celebrada el pasado 26 de abril, es una condición establecida en el real decreto que fija el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

Clínica Baviera comunicó el 8 de abril a la CNMV la firma de un acuerdo con Aier Eye Hospital por el que esta adquiría de varios accionistas compromisos para obtener un porcentaje mayoritario de las acciones del grupo oftalmológico valenciano a través de una oferta pública de adquisición voluntaria sobre el 100 % del capital social de Clínica Baviera.

En concreto, seis accionistas de Clínica Baviera, titulares en conjunto del 69,353 % del capital social, suscribieron compromisos irrevocables de aceptación de la oferta pública de adquisición del 100 % de las acciones de la sociedad.

Según comunicaron entonces a la CNMV, Aier Eye International (Europe) se comprometía a formular una oferta pública de adquisición voluntaria sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de la sociedad, a un precio de 10,35 euros por acción.

Asimismo, Corporación Financiera Alba, S.A., en su condición de accionista de la sociedad, suscribió un compromiso irrevocable de aceptación de la OPA formulada por Aier Eye International sobre la totalidad de su participación en la sociedad, que asciende a 3.261.780 acciones, representativas de un 20,002 % de su capital social.

Los socios fundadores, Eduardo Baviera, Julio Baviera y Fernando Llovet mantienen el 10 % de capital social de Clínica Baviera y continuarán gestionando la compañía, según han comunicado a la CNMV.