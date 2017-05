Jonny considera clave "no encajar" en Balaídos

Vigo, 2 may (EFE).- El internacional sub-21 del Celta de Vigo Jonathan Castro 'Jonny' destacó hoy como clave para acceder a la final de la Liga Europa "no encajar goles" en el partido de ida que su equipo disputará este jueves contra el Manchester United en Balaídos.

"No me iría a Manchester con ninguno de los tres resultados que logramos en Vigo en las anteriores eliminatorias. Para mí es clave no encajar porque si ellos marcan se nos complicará un poco más el pase a la final", señaló el lateral gallego.

En dieciseisavos de final, el Celta logró remontar en Ucrania el 0-1 que había conseguido el Shakthar Donestk; en la siguiente ronda también ganó a domicilio al Krasnodar (0-2) después de hacerlo por la mínima en su estadio (2-1); y en cuartos hizo valer en Genk (1-1) el 2-1 del encuentro de Balaídos.

"Debemos jugar sabiendo que es un gran partido pero sin meternos ningún tipo de presión porque aún queda mucho para llegar a la final, no es el momento de pensar en títulos sino en soñar con ganar el jueves al Manchester", avisó el canterano, para quien en esta eliminatoria "no existe favorito alguno" pese al potencial del conjunto inglés.

"Nosotros no vamos de víctimas, sabemos el rival que tenemos enfrente pero este año ya hemos ganado a muy buenos equipos. Igual tienen algo más de experiencia que nosotros pero a ilusión no nos van a ganar", subrayó.

Jonny espera un Manchester replegado para intentar hacer daño al contraataque: "Tienen jugadores de talla mundial y no creo que acusen las bajas. Su juego vertical y su velocidad en las bandas nos pueden hacer mucho daño, hay que tener mucho cuidado con su contraataque".