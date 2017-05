Javier Fernández, orgulloso de recibir la Medalla de la Comunidad de Madrid

Madrid, 2 may (EFE).- El patinador Javier Fernández ha asegurado hoy que es un orgullo recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y que "ojalá" pueda seguir consiguiendo muchos más galardones.

En declaraciones a los medios antes del inicio de los actos institucionales de celebración del Dos de Mayo en la sede del Gobierno madrileño en la Puerta de Sol, Fernández ha dicho que recibir esta medalla es un "logro más" por los entrenamientos que hace diariamente y sus competiciones.

"Ojalá que siga así y podamos conseguir muchos más", ha añadido.

Fernández, que también será premiado por el Ayuntamiento de Madrid el próximo día 15, el día de San Isidro, se ha preguntado que qué más le puede pedir a su ciudad.

"No puedo pedir más; es mi ciudad, donde he crecido, donde la gente me ha visto crecer y formarme como deportista y persona", ha añadido.

El patinador ha dedicado la medalla de la Comunidad de Madrid a su familia y a quienes le han apoyado en su carrera, a los que espera poder darles "muchas más alegrías y otros premios".