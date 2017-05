Gerard Moreno: "Estamos con ganas para afrontar los últimos partidos"

Sant Adrià de Besòs , 2 may .- El delantero del Espanyol Gerard Moreno ha explicado hoy, después de la derrota en el derbi contra el Barcelona, "estamos con ganas para afrontar los últimos partidos, debemos levantar la cabeza".

El ariete catalán confía en que el traspiés del sábado no pase factura: "El equipo ya está pensando en el próximo domingo (frente al Deportivo en Riazor). Quedan tres encuentros de Liga (Deportivo, Valencia y Granada) y lo daremos todo para conseguir los máximos puntos posibles", ha insistido.

Gerard Moreno ha subrayado la profesionalidad del grupo en este tramo final de competición: "Debemos sumar tanto como sea posible porque no es lo mismo ser octavo que décimo. Tenemos ahora un rival que se juega la permanencia, contra el Valencia queremos dar una última alegría a nuestra afición y después iremos a Granada".

Por otra parte, el atacante blanquiazul ha confesado que está "tranquilo y al margen" de la compra del 50 por ciento de sus derechos por parte del Espanyol al Villarreal.

"No pienso en este tema. Aquí soy feliz y no me preocupa nada lo que pueda suceder. El club ya sabe que yo estoy bien", ha agregado.

Finalmente, el barcelonés se ha mostrado satisfecho por el futuro de la entidad y de la plantilla.

"Veo mucho margen de mejorar en este proyecto -ha señalado-. Muchos futbolistas querrán venir por cómo se están haciendo las cosas. Animo a mis compañeros a continuar y a los que quieran venir, que lo hagan", ha dicho.