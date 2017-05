El centroderecha francés expulsa a un alcalde que votará a Le Pen

París, 2 may (EFE).- El partido de centroderecha Los Republicanos inició hoy los trámites para expulsar de sus filas a Richard Trinquier, alcalde de la pequeña localidad de Wissous, por anunciar que votará en las presidenciales del 7 de mayo a la ultraderechista Marine Le Pen en detrimento del socioliberal Emmanuel Macron.

Así lo anunció el comité político de la agrupación en un comunicado.

El regidor de Wissous, localidad de 7.600 habitantes situada en las afueras de París, había anunciado en las redes sociales su voto por Le Pen de forma indirecta.

"No me abstendré, no votaré tampoco en blanco, votaré por Francia", dijo.

La dirección de Los Republicanos, cuyo candidato François Fillon fue eliminado en la primera vuelta del 23 de abril con un 20 % de los votos, decidió que había que votar contra Le Pen, aunque sin pedir explícitamente el apoyo para Macron.

Sin embargo, algunos barones de esta formación sí que lo han solicitado sin rodeos.

Según las encuestas, los votantes del centroderecha están divididos de cara al 7 de mayo.

Se calcula que cerca de un tercio podría votar por Le Pen, cerca de un 45 % a Macron y el resto se quedaría en la abstención.

Corrientes católicas como "Sens Commun" han pedido la abstención o el voto en blanco, mientras que Christine Boutin, exministra de Nicolas Sarkozy y presidenta de honor del Partido Cristiano Demócrata (asociado a Los Republicanos), y la exsecretaria de Estado y antigua diputada Françoise Hostalier se han posicionado a favor de Le Pen.

De acuerdo con las encuestas, Macron cuenta con una intención de voto de un 60 %, frente al 40 % de Le Pen, quien, no obstante, ha recortado distancia.