Brigitte Bardot pide a los amantes de los animales no votar a Macron

París, 2 may (EFE).- La actriz Brigitte Bardot pidió hoy a los amantes de los animales que en la segunda vuelta de las presidenciales francesas no apoyen al socioliberal Emmanuel Macron, cuyo programa no plantea, a su juicio, ninguna posible mejora en la existencia de esos seres.

Su proyecto es "mortal, escandaloso y desesperante" para los animales, dijo la intérprete francesa en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

"El desprecio que muestra ante el sufrimiento animal resume su falta total de empatía", añadió Bardot, para quien ese mismo rasgo de la personalidad del exbanquero de negocios y exministro del Gobierno socialista saliente se refleja "en la frialdad de su mirada".

Bardot, símbolo sexual en su juventud y hoy más conocida como defensora de los animales, denunció también que pese al aumento de los escándalos, Macron está con ganaderos y cazadores "contra las asociaciones de defensa de los animales que luchan con dificultad contra grupos de presión que parecen tener un poder total sobre ese candidato".

"Invito a quienes aman y respetan a los animales a no votar a Macron", concluyó en su misiva la presidenta de la fundación que lleva su nombre, con la que desde hace décadas milita en favor de la causa animal.

El exministro se enfrentará este próximo domingo en la segunda y última ronda de las presidenciales contra la ultraderechista Marine Le Pen, después de que ambos consiguieran en la primera del 23 de abril porcentajes respectivos del 24,01 y del 21,3 %.