Bellas: "La lucha por no descender va a ser dura pero hay que ser optimista"

Zaragoza, 2 may (EFE).- El jugador del Tecnyconta Zaragoza Tomás Bellas ha declarado hoy que la plantilla del conjunto aragonés sabe que hasta el final la lucha por no descender, en la que está inmerso su equipo, va a ser dura, que no deben bajar los brazos y que tienen que ser optimistas para los tres partidos que quedan.

"Dependemos de nosotros mismos y tenemos que centrarnos en nosotros porque nos espera un calendario en el que podemos sacar victorias", ha analizado el base del conjunto aragonés en declaraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, en la primera de estas citas, el próximo sábado, tendrán que afrontar un complicado partido contra el Real Madrid en la capital aragonesa.

"El Real Madrid también llega con mucho en juego. La fase regular está siendo competida y además han acabado los playoff de la Euroliga, por lo que vendrán descansados", señala el jugador formado en la cantera del club merengue.

A este respecto espera "al mejor Madrid" y por eso piensa que derrotarle va a ser "muy complicado" pero también cree que en el pabellón Príncipe Felipe, y con su afición, pueden "dar guerra y ser competitivos".

"Si lo somos y llegamos al final con opciones todo puede pasar", ha aventurado el número 11 del conjunto 'rojillo.

El Tecnyconta Zaragoza ha llegado esta campaña a varios finales apretados en los que ha acabado perdiendo, algo que no olvida Tomás Bellas.

"Solo falta ganar. Ha habido partidos que han estado cerca pero han fallado pequeños detalles para amarrarlos", se ha lamentado, pero a la vez ha explicado que el equipo está trabajando "para poder sacar el encuentro en esos finales apretados".

El base del conjunto maño, tras pasar una parte de la temporada lastrado por los problemas físicos, se encuentra en un buen momento de forma como demuestra su estadística en los tres últimos encuentros en los que promedia 13.6 puntos, 5 asistencias y 16.6 de valoración.

"Ha sido un año complicado por temas de lesiones. Me ha costado recuperarme pero cuando estoy bien lo noto yo y lo nota el equipo", ha destacado.

Bellas dice encontrarse bastante cómodo con la filosofía de su entrenador, Luis Guil, y solo piensa en ayudar al equipo "a sacar la situación adelante".