Zidane: "El mejor rematador que he tenido es Cristiano Ronaldo"

Madrid, 1 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que el portugués Cristiano Ronaldo es "el mejor rematador" que ha tenido y lo equiparó al brasileño Ronaldo Nazario, dos jugadores de los que dijo envidia su pegada porque él "no tenía esos goles" como jugador.

"Como entrenador, Cristiano es el mejor rematador. No he tenido la oportunidad de jugar con él, jugué contra él. Sus datos son impresionantes. Sí tuve la suerte de hacerlo con Ronaldo el brasileño que también era extraordinario. Les tengo envidia porque yo no tenía estos goles, daba pases pero gol no tenía tanto como ellos. Son jugadores impresionantes", comparó.

Preguntado en su comparecencia por nombres propios, Zidane destacó el momento del brasileño Marcelo. "Sabemos la importancia que tiene en nuestro equipo, es un jugador fundamental que está en el mejor momento de su carrera porque no vive del pasado, vive de lo que está haciendo y siempre quiere más".

También destacó la evolución del colombiano James Rodríguez en los últimos partidos, aprovechando las oportunidades que le dio. "Lo veo bien. Sus partidos últimamente han sido buenos y tiene posibilidades de jugar mañana de la misma manera que el resto".

En el caso del costarricense Keylor Navas, se mostró convencido de que los rumores sobre su futuro no le afectarán en su rendimiento. "Keylor se encuentra bien de animo. Se habla de muchas cosas pero está concentrado en lo que tiene que hacer, en su papel y lo veo bien".

Por último, reflexionó sobre el brasileño Casemiro que ha estado al límite de la expulsión en sus últimos encuentros. "Sabemos la importancia que tiene en el medio, su juego es ser un jugador fuerte físicamente y no voy a decir que lo cambie. Hace perfecto lo que tiene que hacer. El otro día a los 10 minutos tenía tarjeta pero puede pasar. Sabe que si lo pueda evitar lo va a hacer".

En Madrid se reencontró estos días Zidane con su ídolo el uruguayo Enzo Francescoli para el que tuvo palabras de admiración. "Como siempre era mi ídolo y verlo siempre es un placer, discutir con él hablando de lo que estamos haciendo ahora. Nunca me olvido de este señor".