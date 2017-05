Pérez de Vargas, artífice de que el Kiel se quedase con marcador paupérrimo

Barcelona, 1 may (EFE).- La gran victoria del FC Barcelona Lassa el fin de semana en el Palau Blaugrana frente al THW Kiel (23-18) fue la peor anotación goleadora del equipo alemán en más de once años, tanto en su pista como fuera de ella, fruto entre otras razones por la actuación del meta azulgrana, Gonzalo Pérez de vargas.

La victoria de los azulgrana le ha valido el pasaporte para jugar la Final entre Cuatro de Colonia, el 3 y 4 de junio, y una gran parte de este hecho hay se le imputa a la actuación estelar de Gonzalo Pérez de Vargas en la meta barcelonista. Con 21 paradas de 38 intentos, casi el 60 por ciento, neutralizó a una de las ofensivas más potentes del continente.

Para encontrar una anotación semejante de los alemanes en la Liga de Campeones hay que remontarse casi doce años atrás, a la temporada 1995-1996, concretamente al 14 de octubre de 1995 en la ronda de octavos de final en el encuentro en la pista del HC Hasselt belga, con victoria germana (17-18).

Anteriormente, en la fase de grupos de la temporada 1994-1995, el Elgorriaga Bidasoa le derrotó en Irún, el 18 de enero de 1995, por 25-18 y en esa misma temporada sufría otra derrota, el 19 de noviembre de 1994, en la pista del Linz austríaco por 19-18.

Gonzalo Pérez de Vargas (26 años), lleva casi diez jugando en la elite, tanto en sus inicios en el Barcelona (2007-2011) como en su etapa en el Granollers y el Toulouse francés, y en su retorno al Barcelona (20014) nunca había realizado una actuación semejante.

Además, lo hizo con poco más de dos semanas, solo 16 días, de ser intervenido de una fractura en el dedo meñique de su mano izquierda.

El joven meta toledano reconocía que lo que brindó su equipo "fue un partidazo. Sabíamos que la clave estaba en nuestra defensa y los dejamos con menos de 20 goles. Era muy difícil, pero lo conseguimos".

Sobre la Final a Cuatro, ha indicado: "El nivel que hay en Europa es muy grande. Estar en Colonia es un éxito y ahora puede pasar de todo. Iremos a disfrutar e intentar traer el trofeo a Barcelona".

"Fue la tarde más increíble que haya vivido en el Palau y en toda mi carrera. Tuve unas sensaciones indescriptibles que me las guardaré para mí y se las explicaré a mis hijos y mis nietos", ha apuntado.

"Los porteros podemos parar, pero todo parte de la defensa, de mantener una relación especial con la defensa y especialmente con Viran Morris y 'Tchouf' (el apodo de la plantilla para Cedric Sorhaindo), que mandan y ordenan en la defensa, con ellos la relación aún es más estrecha", ha advertido.

Que jugase el sábado ya no fue una sorpresa como lo fue saltar a la pista en la segunda parte del encuentro de ida en el Sparkassen Arena de Kiel el pasado 23 de abril, apenas diez días después de su intervención de la fractura. Realizó seis paradas, además de atajar una pena máxima a Marko Vujin y fue clave para el 28-26 final.

"Lo más importante de todo es que no he sentido ninguna molestia en la mano ni he tenido que pensar en el dedo, y eso es lo más importante para un portero", ha señalado Gonzalo.

Otro dato histórico fue que la afición azulgrana respondió como una sola voz a la convocatoria realizada por el técnico Xavi Pascual, con 7.100 enfervorizados espectadores en el Palau, la cifra de asistencia más alta desde 2002.

El preparador azulgrana tiene claro el lugar que ocupa su portero en el panorama internacional: "Para mí es el mejor portero del mundo, y lo demuestra el hecho de que después de la lesión que ha tenido, sigue siendo un animal competitivo".