Luisinho: "No dudo de mis compañeros, lo dan todo en el campo"

La Coruña, 1 may (EFE).- El portugués Luis Carlos Correia, 'Luisinho', lateral del Deportivo, ha afirmado este lunes que no duda de sus compañeros porque "lo dan todo en el campo" por más que no hayan sido capaces de garantizar todavía la permanencia en LaLiga Santander, objetivo que podían haber certificado este domingo con una victoria ante Osasuna (2-2).

"Sabemos que la temporada está terminando, que esta plantilla queremos resolver el objetivo lo más rápido posible, pero nos está costando. Yo no dudo de mis compañeros, lo dan todo en el campo, hay momentos mejores que otros, y en el vestuario hay esa frustración de no conseguir los objetivos", confesó el jugador del conjunto gallego.

Luisinho lamentó en rueda de prensa que el Deportivo hubiera desperdiciado la ocasión de dejar los deberes hechos en Pamplona.

"Sabíamos que era un partido en el que podíamos garantizar la salvación y estamos un poco tristes de no poder asegurarla y dar esa alegría a la afición pero seguimos peleando, estamos más cerca", comentó el lateral luso, quien añadió que intentarán sellar el objetivo el próximo domingo ante el Espanyol.

El jugador blanquiazul señaló que el equipo hizo lo "más difícil" en El Sadar, que era "remontar" el 1-0 que encajaron en los primeros minutos, pero después cedió el empate, un resultado que generó las críticas de la afición deportivista, entre ellos, los 700 seguidores que se desplazaron a Pamplona para ver el partido.

"Es normal, entiendo a la afición. Le tengo cariño porque cuando estuve en un momento más negativo estuvieron a mi lado y estoy con ellos a muerte, sé que es duro para ellos y entiendo esa frustración", aseguró.

Luisinho explicó que a los jugadores se les "acumulan" los nervios y la ansiedad en este tramo final de la temporada en el que están "cerca del objetivo" pero no lo certifican.

"Ahora nos falta un punto, una victoria para conseguir el objetivo, el equipo no ha entrado bien en los últimos partidos pero estamos por delante de otros equipos, tenemos ocho puntos de ventaja, nueve con el golaveraje, y, aunque no nos podemos relajar, dependemos de nosotros mismos", apuntó.

Con la vista puesta ya en su próximo rival, el Espanyol, dijo que al Deportivo le espera un partido "difícil como todos" y advirtió de que el conjunto catalán "del medio para arriba tiene jugadores con gran calidad, jugadores rápidos".

"Va a ser un partido difícil, pero tenemos que conseguir la salvación lo más rápido posible. Nos falta esa victoria para asegurar la permanencia y luego mirar al futuro, un verano para pensar", declaró.