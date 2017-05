José Luis Gómez Miranda vuelve a reinar al sprint en las dunas del desierto

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El ciclista español José Luis Gómez Miranda repitió el triunfo al sprint de la primera jornada en la segunda etapa de la Titan Desert, que estuvo marcada por la dureza del paso de dunas por el mítico Erg Chebbi.

Gómez Miranda volvió a imponer su velocidad al sprint para superar en los metros finales a los también españoles Josep Betalú, Julen Zubero y Moisés Dueñas, con un tiempo final en meta de 3h59:30.

"Estoy muy contento, he arriesgado un poco porque las dunas las he hecho con muy poca presión, pero me ha salido bien. La verdad que no contaba con un dos de dos en la Titan. Aún queda mucho, pero hoy sí que era uno de los días marcados como difícil", manifestó Gómez Miranda tras cruzar la línea de meta.

El ciclista soriano mantiene el maillot de líder en la prueba, después de ser el más rápido en una jornada en la que el pelotón tuvo que afrontar un paso de dunas por el mítico Erg Chebbi, de más de 6 kilómetros, en el que prácticamente todos los corredores tuvieron que poner pie a tierra.

Josep Betalú, experto navegador, fue el primero en cruzar las dunas, con el resto de favoritos pisándole los talones. Entre los destacados figuró el colombiano Diego Alejandro Tamayo, vencedor en 2015, aunque sus aspiraciones a la victoria quedaron bajo mínimos tras parar en el kilómetro 70 con problemas estomacales.

En categoría femenina, Ramona Gabriel ganó la etapa y se resarció de la primera jornada, en la que perdió más de diez minutos respecto a Anna Ramírez. El tridente femenino lo completó la cubana Olga Anabel Echenique, que se ha puesto líder tras esta segunda etapa.

El calor y el viento añadieron dureza a una etapa en la que participantes como Josef Ajram, con su Fat Bike brillando en las dunas, o el expiloto de Fórmula Uno Jaime Alguersuari siguen en liza. Por el contrario, el exfutbolista Rafa Alkorta y el exjugador de waterpolo Pedro García Aguado se retiraron tras la durísima primera etapa.

La tercera jornada será una de las etapas más atractivas de la competición, la Etapa Garmin, de 103 kilómetros y un tramo de navegación sin señalización.

Clasificación etapa 2:

1. José L. Gómez Miranda (ESP) 3h59:30

2. Josep Betalú (ESP) mt

3. Julen Zubero (ESP) mt

4. M. Dueñas (ESP) mt

5. I. Ariel Gili (ARG) a 50s

Clasificación general:

1. José L.Gómez Miranda (ESP) 7h57:52

2. Josep Betalú (ESP) mt

3. Julen Zubero (ESP) mt

4. I. Ariel Gili (ARG) a 0:50

5. R. Bou (ESP) a 9:22

6. José Silva (POR) a 9:42

7. Moisés Dueñas (ESP) a 12:11

8. Ever Gómez (BOL) a 21:29

9. O. Fojtik (CZE) a 25:29

10.J. Fojtik (CZE) a 25:34.