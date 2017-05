Inauguran parque en homenaje a Senna en el 23 aniversario de su muerte

Sao Paulo, 1 may (EFE).- Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, rindió hoy homenaje al tricampeón de Fórmula Uno Ayrton Senna cuando se cumplen 23 años de su muerte e inauguró un parque público bautizado con su nombre.

El alcalde de la ciudad, Joao Doria, y familiares de Senna participaron en la inauguración de la plaza, una especie de memorial de 15.000 metros cuadrados proyectado por el arquitecto Benedito Abbud.

"Esta mañana bonita esta pareciendo una mañana de domingo. Aquellas mañanas maravillosas en las que notábamos el corazón palpitando más rápido y nuestra bandera ondeando en el lugar más alto del podio", afirmó la hermana del piloto, Viviane Senna.

Como cada 1 de mayo, Brasil y el mundo del automovilismo recordaron la figura de uno de sus mayores ídolos, quien se preparaba para una curva en la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino cuando estrelló su bólido contra un muro a más de 300 kilómetros por hora.

El instituto Ayrton Senna publicó en las redes sociales un vídeo en el que recordó la gesta del piloto, quien falleció en 1994 con tan sólo 34 años de edad, convirtiéndose así en una leyenda.

El piloto brasileño Felipe Massa y la escudería Williams, a la que Senna defendía cuando sufrió el trágico accidente, también le dedicaron palabras de afecto al tricampeón, que firmó 41 victorias en grandes premios y 65 primeros lugares en la parrilla.

"We all miss you !!#AyrtonSenna sentimos sua falta !!", dijo Massa en sus redes sociales.

La propia Fórmula 1 publicó una fotografía del brasileño junto al hagstag #SennaSempre y el mensaje "Nunca te olvidaremos".

Senna, que consiguió ser campeón del mundo en 1988, 1990 y 1991, disputó 161 grandes premios, conquistó 80 podios y casi 3.000 vueltas a circuitos en Fórmula Uno.