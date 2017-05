Gabi: "Con el corazón no se ganan las copas"

Madrid, 1 may (EFE).- Gabriel Fernández, 'Gabi', capitán del Atlético de Madrid, considera clave "controlar muy bien" las emociones en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, un torneo en el que hay que "trabajar muchísimo" para ganarlo, y apuntó que "con el corazón no se ganan las copas".

"Siempre son diferentes todos los enfrentamientos con el Real Madrid. Está claro que estamos cogiendo mucha experiencia en esta competición, cada vez estamos llegando más lejos y esperamos que el resultado con los anteriores sea diferente", expresó el medio centro en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu, el escenario del duelo.

En el pasado reciente, por ejemplo, dentro de esta competición, el Atlético ha perdido dos finales y una eliminatoria de cuartos de final con el club blanco en tres temporadas. Después de la última, Juanfran Torres, quien falló el penalti en la tanda, dijo que Gabi iba a levantar en el futuro el título de la Liga de Campeones.

Sonriente, el capitán respondió: "Ojalá mi gran amigo tenga razón. Es un sentimiento que tenemos todos por nuestra manera de trabajar, por la ilusión que nos lleva en esta competición, pero no se puede hacer nada con el corazón. Sabemos que tenemos que trabajar muchísimo para conseguirlo, que estamos en el camino correcto, pero con el corazón no se ganan las copas".

"Mañana tenemos que hacer un partido perfecto para llegar a la final y ganarla, pero antes tenemos que pasar esta eliminatoria", continuó Gabi, que remarcó un aspecto clave del encuentro: "Tenemos que controlar muy bien nuestras emociones. No me hace especialmente ilusión jugar contra el Madrid u otro equipo, me hace ilusión llegar a la final y ganar la 'Champions' que tanto queremos".

También enfocó a los "detalles de cara a portería" como una cualidad que "marca el resultado" y advirtió de que el "Real Madrid no es sólo pegada". "El Madrid domina todos los ámbitos del juego muy bien, cuando tiene que meterse atrás y defender, cuando tiene que salir a la contra y cuando tiene que jugar elaborado", repasó.

"El Atlético de Madrid es un equipo muy completo, que tenemos versiones diferentes para jugar. Mañana seguramente buscaremos la mejor para hacer daño al Real Madrid. Son dos estilos parecidos y el que esté más acertado en las áreas se llevará el partido", avanzó.

"Siempre nuestros partidos de ida en la Champions son importantes. Siempre que hemos pasado contra el Barcelona y el Bayern Múnich hemos hecho grandes primeros partidos y por ahí pasa la eliminatoria. Está claro que mañana sacar un resultado positivo del Bernabéu sería un paso adelante. Mañana vamos a hacer un partido serio y sabiendo que la clasificación va a estar en nuestro campo".