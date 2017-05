Dejar la puerta a cero: el objetivo madridista tras encajar toda la Champions

Madrid, 1 may (EFE).- El Real Madrid buscará golpear primero en la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, en la que además de marcar Zinedine Zidane ha señalado un objetivo a sus jugadores, conseguir dejar su puerta a cero como no han hecho hasta ahora en ningún partido del torneo.

Llega la hora de apretar los dientes en defensa para el Real Madrid, una situación a la que durante la temporada Zidane no concedió excesiva importancia, asegurando que no le preocupaba encajar goles dada la pegada de su equipo, pero que ahora modifica en una eliminatoria como la que le espera ante el Atlético de Madrid.

"No nos llegan con facilidad pero es verdad que no mantenemos la portería a cero como el año pasado. Intentaremos evitar al máximo que el rival nos complique las cosas metiendo goles, aunque es parte del fútbol y el Atlético de Madrid también juega y tiene sus armas para hacer daño al rival", aseguró Zidane.

"Lo importante como siempre es meter un gol más que el rival pero en una eliminatoria es diferente a la Liga y por eso intentaremos mantener la portería a cero y meter nosotros goles", añadió.

Los datos no se le escapan a Zidane que sabe que su equipo ha encajado goles en quince de sus últimos dieciséis encuentros y solo han sido capaces de impedirlo ante el Alavés en el estadio Santiago Bernabéu.

Llama especialmente la atención la perdida de seguridad en la Liga de Campeones donde encajó goles en todos sus partidos, incluido en sus enfrentamientos en el Bernabéu ante un rival menor como el Legia de Varsovia (que le hizo cuatro en dos partidos) o frente al Sporting de Portugal.

El total de 15 tantos encajados en diez partidos (un gol y medio de media por partido), repartidos entre el triunfo en el estreno en la fase de grupos ante el Sporting de Portugal (2-1), el empate en Alemania ante el Borussia Dortmund (2-2), la goleada al Legia (5-1) y el sorprendente empate en la vuelta (3-3) antes de triunfo por la mínima en Lisboa ante el Sporting (1-2) y un nuevo empate frente al Dortmund (2-2).

La sangría de goles encajado no se evitó en las eliminatorias. El Nápoles consiguió llevarla viva gracias a su gol en el Bernabéu (3-1), pero no pudo con la pegada madridista en la vuelta (1-3). Y ante el Bayern Múnich el tanto encajado en el Allianz (1-2) y no rematar los cuartos de final con claras ocasiones en superioridad numérica, acabó llevando el partido a la prórroga en el Bernabéu (4-2).

Kiko Casilla comenzó jugando la competición ante el Sporting de Portugal, cuando Keylor Navas aún trabajaba en su plan de recuperación para coger el mejor tono físico y regresar a los terrenos de juego. El portero costarricense ya fue titular en la segunda jornada de la fase de grupos y ha jugado el resto de la competición. El guardameta español encajó un tanto en un partido y el tico los catorce restantes en nueve encuentros. Repetirá de inicio ante el Atlético con un reto que comienza a convertirse en obsesión: sellar su portería en una cita grande.