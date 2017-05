Casemiro: "El Madrid está acostumbrado a la presión y vamos por el doblete"

Madrid, 1 may (EFE).- Carlos Henrique Casemiro, centrocampista brasileño del Real Madrid, no dudó en comentar antes del derbi europeo en la Liga de Campeones que su equipo "está acostumbrado a la presión" y, pensando en la Liga, que van "a por el doblete".

"El Real Madrid está acostumbrado a la presión y nosotros también. Esa es una de las principales cualidades del club: hay que ser capaces de ganar siempre. Sabemos lo importante que son ambas competiciones, especialmente la Liga de Campeones, pero también queremos ganar la Liga española", dijo Casemiro en una entrevista en la página web de la UEFA.

Ya pensando en el partido de ida ante el Atlético, este martes en el estadio Santiago Bernabéu, el jugador brasileño resaltó la importancia de jugar en casa.

"Es vital obtener un buen resultado. El apoyo de los aficionados desde que llegamos en el autobús al estadio es enorme y nos da un impulso adicional. Una semifinal de la Liga de Campeones es un gran espectáculo, pero hay que respetar al Atlético de Madrid", apuntó.

"La final del año pasado, también ante el Atlético, fue el mayor hito de mi carrera como futbolista hasta el momento, porque sentí que había sido una parte importante en el triunfo. Ganar una Liga de Campeones con el Real Madrid es increíble", añadió.

Casemiro siguió hablando del Atlético de Madrid.

"En cuanto a la semifinal, cada partido es una historia diferente. Sabemos lo fuertes que son y merecen crédito por llegar tan lejos. Será una eliminatoria muy difícil, porque juegan buen fútbol y tienen jugadores de calidad. Han estado casi siempre presentes en las semifinales, alcanzando tres en cuatro años. Y tienen un gran entrenador que lee muy bien el juego", resaltó.

El brasileño habló de su paso por el Castilla y el Oporto.

"Desde que salí de Sao Paulo y Brasil, estaba decidido a quedarme en el Real Madrid. Ese fue siempre mi sueño. Pero fue una ventaja estar primero en el Castilla. Llegar al primer equipo, máxime si eres joven, crea una gran presión. Jugando en el Castilla, tuve la oportunidad de conocer el club y a los jugadores, la cultura, el país y el idioma", explicó.

Después llegó la cesión al Oporto en la temporada 2014-15.

"Ya jugué en el Real Madrid cuando se logró la Décima, pero tuve un papel muy pequeño. Entonces me fui al Oporto, con Julen Lopetegui de entrenador, y aprendí mucho. Pero mi ambición fue siempre el Real Madrid", apuntó.

Casemiro también habló del puesto de centrocampista, clave en el fútbol actual.

"Hoy los centrocampistas tienen que ser jugadores completos. No se puede ser sólo un destructor del juego del rival, también hay que ayudar a construir. Claro que me gusta cuando los aficionados me aplauden por robar un balón, pero también hay que ser capaz de dar buenos pases y obtener posiciones de tiro. El centro del campo es el latido de un equipo de fútbol, es el centro de la acción, por lo que no se puede hacer una sola cosa. Si tienes un buen centro del campo, tienes un buen equipo", finalizó Casemiro.