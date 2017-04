Urrutia hablará el jueves sobre el futuro de Valverde

Bilbao, 30 abr (EFE).- El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, hablará el jueves sobre el futuro de Ernesto Valverde en la rueda de prensa que el máximo dirigente del club bilbaíno ofrece cada cierto tiempo varias veces a lo largo de la temporada para repasar los asuntos de actualidad.

Aunque en la convocatoria de la comparecencia ante los medios del presidente rojiblanco no se cita el asunto del futuro del técnico del primer equipo, si no que se apunta a ella como "la habitual rueda de prensa del presidente", la continuidad o no del entrenador de las últimas cuatro temporadas será un tema que acapare la atención.

Si sigue en el Athletic un quinto curso o no, o si tiene ya tomada la decisión tomada al respecto aunque no quiera hacerla pública, es algo que se le pregunta a Valverde recurrentemente en los últimos meses en sus comparecencias ante los periodistas. Ya sea en las rueda de prensa del día antes de un partido o las de inmediatamente después de disputado el choque.

Del futuro del técnico no sólo está pendiente el Athletic, sino otros clubes, ya que aparece en los medios como el gran candidato a suplir a Luis Enrique Martínez en el FC Barcelona e incluso se ha llegado a publicar que interesa al Arsenal londinense y al Sevilla FC.

La convocatoria de la rueda de prensa de Urrutia, el jueves a las 12:30 horas en el Palacio de Ibaigane, es la principal cita de la semana que aparece en el plan de trabajo del equipo bilbaíno hasta el 7 de mayo, el próximo domingo. Día en el que visitará al Deportivo Alavés en Mendizorroza con la intención de seguir apuntalando sus opciones de volver la temporada que viene a Europa.

En lo que estrictamente al trabajo del primer equipo se refiere, el Athletic anuncia que la primera plantilla se tomará dos días de descanso tras el encuentro de esta noche en Balaídos ante el Real Celta de Vigo, el lunes y el martes, y que posteriormente trabajará todos los días de miércoles a sábado en Lezama.

Serán cuatro sesiones matinales (10:30 horas). Las dos últimas, las del viernes y el sábado, como es habitual, a puerta cerrada.

El Athletic se desplazará a Vitoria el sábado por la tarde (19:30 horas) en autobús y Valverde ofrecerá al rueda de prensa previa a la visita del domingo al Alavés tras el entrenamiento del viernes.

Por lo que el técnico podrá referirse a lo que haya dicho un día antes su presidente.