Sampaoli: "Málaga es un escenario complejo, ellos han demostrado poderío"

Sevilla, 30 abr (EFE).- El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, manifestó este domingo que Málaga, donde su equipo juega el lunes, "siempre es un escenario complejo" porque, además, los malaguistas "en los últimos cinco partidos, han demostrado un gran poderío y le han ganado al Barcelona".

Para Sampaoli, que atendió a los periodistas tras la sesión preparatoria que dirigió a puerta cerrada en la ciudad deportiva, el de La Rosaleda "será un partido estresante pero para soñar con la tercera plaza".

El argentino apuntó que el Sevilla debe "salir a ganar tras lo hecho por el Atlético de Madrid -victoria en Las Palmas (0-5)", con lo que aventaja ahora en tres puntos a los sevillistas.

El preparador santafesino se felicitó porque todos sus futbolistas "están preparados para mañana", aunque "algunos tienen dolencias tras el partido ante el Celta", por eso intentará "poner a los que estén al cien por cien porque en partidos decisivos se necesita que todos estén lo mejor posible".

Además, Sampaoli advirtió que "los equipos de arriba ganan" en este tramo final de la Liga, por lo que si el Sevilla da "un paso en falso, seguro que peligrará la cuarta plaza", debido a la buena racha del Villarreal, actual quinto clasificado.

Jorge Sampaoli informó de que ha decidido acortar en un día la concentración prevista para el miércoles en Cartaya (Huelva) -se iniciará ahora el jueves-, en aras a evitar la Feria de Abril, pues no le gusta "participar en la vida privada de los futbolistas. Estar de concentración no es lo mismo que estar concentrado", aseguró.

El técnico suramericano cree que "cada uno sabe qué tiene que hacer", de modo que él no va a "ejercer de policía, no es una concentración de tipo policial" aunque el jueves, el plantel se marchará a Cartaya, "pero no dos días antes, es algo que no tiene que ver con el mensaje que se da a los jugadores".

"Es tan extenuante lo que estamos viviendo que no me sentiría bien disfrutando de la Feria porque mi cabeza está metida en cada partido. Hay mucho estrés. No me puedo dar ese gusto", manifestado Sampaoli.