Mendilibar reconoce que la suerte acompañó al Eibar

Eibar , 30 abr .- José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, ha reconocido, tras ganar 2-0 al Leganés en el campo de Ipurúa, que la suerte acompañó a su equipo ante un rival que mereció más en la primera mitad.

Los guipuzcoanos querían vencer en el primer duelo contra el conjunto madrileño en Primera División en feudo eibarrés para consolidarse en el octavo puesto de la clasificación, logrando su objetivo.

"Ha habido dos partes diferentes. En los primeros minutos hemos jugado mal, siempre detrás de ellos, no hemos cogido el ritmo de partido, y hemos robado pocos balones. Siempre hemos jugado atrás, no ha habido segundas jugadas. No sé si ha sido cansancio o ha faltado chispa. Hemos podido ir al descanso perdiendo 0-1 ó 0-2", ha reconocido.

"El primer tiempo ha sido muy malo por nuestra parte, ellos han sabido jugarnos, y nos han ganado las segundas jugadas. Nosotros hemos jugado hacia atrás, cuando tenemos que roba el balón e ir hacia adelante", ha señalado.

El técnico del equipo eibarrés ha reconocido que la fortuna sonrió a los suyos, porque Lejeune sacó un balón debajo de la portería que hubiera supuesto el 0-1 antes del descanso.

"Hemos tenido suerte, porque no nos han hecho gol en la primera parte y hemos acabado 0-0. No hemos podido hacer nuestro juego habitual por las bandas, mientras que en la segunda parte sí, y así ha llegado el primer gol", ha resaltado.

Los azulgranas dieron una mejor imagen tras el descanso. Fue decisivo el primer gol de Kike García y, a continuación, el segundo de Sergi Enrich. El Leganés pudo acortar distancias, pero un remate de Guerrero golpeó en el poste, una jugada afortunada para los eibarreseses.

"Luego hemos jugado bien y hemos marcado un gol bonito. ellos han podido meter el 2-1 pero hemos tenido fortuna", ha admitido

El triunfo asienta a los eibarreses en la octava posición de la clasificación, y le aleja algo del Espanyol, noveno en la tabla. "Es nuestro deseo quedarnos en el octavo puesto. Tenemos 4 puntos de ventaja, a ver si aguantamos en esta posición", ha indicado.

El preparador está satisfecho con sus futbolistas, que siguen ofreciendo un buen rendimiento, sin bajar los brazos, a pesar de que el objetivo de la permanencia lo lograron ya semanas atrás, y que los puestos europeos están muy lejos.

"Nos han pillado dos semanas duras en abril, disputando muchos partidos con bajas por lesiones y sanciones, teniendo que jugar los mismos jugadores, que acaban reventados. En la primera parte lo hemos hecho mal, pero en la segunda mitad hemos hecho nuestro juego, señal de que los futbolistas quieren sentirse en un equipo importante en Primera División. Qué menos que cada partido intentar ganarlo, estamos muy bien", ha sentenciado Mendilibar.