En Marea pide al Gobierno apoyo a marineros que reclamaban pensión en Noruega

Madrid, 30 abr (EFE).- En Marea ha exigido hoy la implicación del Ministerio de Asuntos Exteriores en la defensa de los derechos de unos 12.000 marineros españoles, la mayoría gallegos, que trabajaron en Noruega entre los años 1948 y 1994 y que reclaman el pago de sus pensiones, no reconocidas por el país escandinavo.

En una nota de prensa, la senadora de En Marea, Vanessa Angustia, ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, se comprometió el pasado 7 de febrero a poner la Abogacía del Estado a disposición de este colectivo si, como ha ocurrido, la demanda de los marineros era denegada por la justicia noruega.

Hoy, un juzgado de primera instancia de Oslo ha dado la razón al Estado noruego.

La sentencia rechaza que se haya violado la Convención Europea de Derechos Humanos, la Constitución u otras reglas, resaltando que los marineros no tenían esperanza justificada de recibir pensión, ya que no estaban incluidos en las leyes sobre pensiones y no cotizaron.

"El tribunal da especial importancia a que los marineros españoles (y sus patrones), al contrario que los marineros noruegos (y sus patrones), no han pagado cotizaciones al sistema nacional de pensiones ni al régimen especial para marineros", dice el fallo, que obliga a cada parte a abonar sus costas.

Según la senadora de En Marea, "ahora ha llegado el momento que el señor Dastis cumpla sus compromisos y el Estado apoye la causa de nuestros marineros".

Pese a este fallo, los afectados han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo de Noruega y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde entienden que si su demanda es apoyada por el Estado español tendrá más posibilidades de prosperar.

Para la senadora de En Marea, "el Estado noruego vulnera los derechos humanos de nuestros pescadores, al darles un trato discriminatorio e indigno que no reconoce el inmenso trabajo realizado durante años y, por ello, es decisivo el apoyo del Gobierno español".