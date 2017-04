Álex Pella recibe el galardón de la Asociación Española de Prensa Náutica

Redacción deportes, 30 abr (EFE).- El navegante transoceánico español Álex Pella recibió, dentro de los actos del décimo Salón Náutico de Dénia, el galardón de 'Personaje del Año' otorgado por la Asociación Española de Periodistas Náuticos.

El acto tuvo lugar en el Hotel Dénia La Sella Golf y el presidente de la AEPN, Pedro Sardina, afirmó: "Para todos los que amamos la náutica, Alex Pella es un ejemplo, no sólo por lo que acaba de conseguir, el récord de velocidad de la vuelta al mundo a vela, sino por los más de 15 años que lleva en la navegación oceánica. Por eso tuvimos claro que nuestro primer premiado debía ser él".

Pella señaló: "Es para mí todo un honor recibir este reconocimiento por parte de la prensa náutica de nuestro país. Desde que inicié mi carrera he tratado siempre de narrar mis singladuras y de transmitir mi pasión por el mar. Tengo que decir que he llegado hasta aquí gracias a mi entorno, a mi familia y a mis amigos, pero sobre todo a las personas que me siguen".

"Por mi propia experiencia, para llegar a conectar con el gran público, debemos de comunicar libremente, con contenidos de calidad y con personalidad propia. Esa es mi intención, a mí me queda para rato, así que espero haceros disfrutar como disfruto yo con mi actividad muchos años más", finalizó un emocionado Pella.