Albiol acusa a la ANC de abrir la puerta a actos violentos con su estrategia

Barcelona, 30 abr (EFE).- El líder del PPC, Xavier García-Albiol, ha acusado hoy a la ANC de "abrir la puerta a actos violentos" con su propuesta de ocupar estructuras básicas del Estado en Cataluña y ha advertido de que "el siguiente paso es que los cachorros de la CUP salgan a atacar las sedes" de su partido y de Ciudadanos.

En su intervención en un acto sobre empleo juvenil, Albiol ha sido contundente con la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que se ha convertido, a su juicio, en una especie de "policía religiosa" como la que existe en algunos países musulmanes y que está, a su entender, al servicio del gobierno de la Generalitat para vigilar "que todo el mundo vaya por el camino adecuado".

"Son organismos de personas fanatizadas por este proceso que no dudan en poder justificar el uso de actos no físicos pero sí violentos para llegar a su objetivo", ha advertido Albiol, que ha puesto como ejemplo lo que considera una apuesta de la ANC por, llegado el caso, ocupar estructuras básicas y estratégicas del Estado en Cataluña si no se acepta el referéndum independentista.

El líder del PPC, que ha advertido también sobre la existencia de un "nacionalismo totalitario" en Cataluña, ha dicho que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene muy claro que "más allá de las amenazas y de la situación de conflicto" que está buscando la Generalitat con el proceso independentista, el ejecutivo va a responder "con firmeza y con la razón que da el Estado de derecho".

Según Albiol, al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, "les encantaría ver entrar al Ejército por la Diagonal". "Pero les digo que el Ejército no a entrar por la Diagonal, no hace falta. El Gobierno tiene un arma que le da la razón: el Estado de derecho, la libertad y la Democracia", ha exclamado.

En este sentido, ha recordado que con estos instrumentos ya se ha podido inhabilitar al expresidente de la Generalitat Artur Mar por haberse "saltado la legalidad" con la consulta del 9N de 2014, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

"Puigdemont y Junqueras deben tomar nota de lo que les ha ocurrido a Mas y a algunos de sus exconsejeros, que están inhabilitados, porque la democracia ha dado respuesta a aquellos actos que impulsaron al margen de cualquier legalidad", ha añadido.

Según Albiol, si Puigdemont y Junqueras "siguen apostando como hacen hasta ahora por el camino de la confrontación, de la división y de violentar el Estado de derecho, la democracia y la libertad en Cataluña", los catalanes que no son independentistas estarán representados únicamente por el Gobierno central y no por la Generalitat, que les quiere convertir en "invisibles".

En este sentido, se ha dirigido especialmente a Ciudadanos y ha advertido de que es un "mal camino" intentar optar por "heredar las migajas" de la antigua CDC.

"Lo que hace falta en momentos de excepcionalidad es exactamente lo contrario, dar voz a todos los catalanes marginados por el nacionalismo excluyente", ha indicado Albiol, que ha pedido a Ciudadanos que abandone sus "intereses cortoplacistas" y se centre en la prioridad de "dar voz a los catalanes que durante los últimos años han sido olvidados y marginados por la Generalitat".

El líder del PP catalán ha recordado en cambio que en su partido siempre han dado la cara para defender a los no independentistas.

"Los valientes que hay en Cataluña no son las asociaciones totalitarias y de la policía ideológica, como la ANC, los valientes en Cataluña somos todos esos hombres y mujeres que estamos plantando cara al independentismo y que no nos resignamos a tener que aguantar y vivir de espaldas a una realidad que pretende facturar la sociedad catalana", ha indicado.